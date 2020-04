Hagen: „Mord am Hellweg“ verschiebt sich ins Jahr 2021

Hagen. Der Hagel an Veranstaltungsabsagen geht weiter: Das Krimifestival „Mord am Hellweg“ hat im Hagener Kalender 2020 keinen Platz.

Das internationale Krimifestival „Mord am Hellweg X“ fällt dieses Jahr auch in Hagen aus und soll dafür vom 18. September bis 13. November 2021 stattfinden. Diese Entscheidung haben die Veranstalter aufgrund der anhaltenden Unwägbarkeiten durch die Corona-Krise getroffen.

Alle zwei Jahre organisiert das Kulturbüro der Stadt Hagen zusammen mit der Festivalleitung die beliebten Lesungen an verschiedenen Hagener Orten. Darunter sind große Veranstaltungen wie die Kriminacht im Kunstquartier, Lesungen im Theater an der Volme oder die politische Nacht im Kulturzentrum Pelmke.

In diesem Jahr hatten die Organisatoren erstmals geplant, die Veranstaltungen der Stadtbücherei mit dem Untertitel „Mörderischer Herbst“ unter dem Dach des Festivals stattfinden zu lassen. Für das Publikum war es in der Vergangenheit immer wieder faszinierend, hochkarätige Bestseller-Autoren sowie deutsche Schauspiel-Stimmen bei den Lesungen persönlich zu erleben.

Große Planungsunsicherheiten

„Mord am Hellweg ist ein internationales Festival, das durch seine Größe mit mehr als 200 Lesungen und weit über 400 Mitwirkenden einen langen Planungsvorlauf hat, nun aber durch die derzeitigen Einschränkungen vor großen Planungsunsicherheiten steht; und es ist schon jetzt absehbar, dass viele Veranstaltungen nicht mehr so stattfinden könnten, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem möchten wir unseren Besucher ein Festival in der Qualität und Quantität bieten, die sie von uns gewohnt sind. Das wird in diesem Jahr in der Form nicht annähernd möglich sein, weshalb wir in enger Abstimmung mit unseren Unterstützern und Förderern, insbesondere dem Land NRW, leider die schwere Entscheidung treffen mussten, das Festival zu verschieben“, so die aktuelle Erklärung der Festivalleitung.

Die Festivalleitung arbeitet bereits unter Hochdruck daran, jene Veranstaltungen, deren Tickets sich schon im Vorverkauf befinden, um genau ein Jahr zu verschieben. Für einige Veranstaltungen mit internationalen und nationalen Bestsellerautoren sowie weiteren Künstlern sind bereits neue Termine für den Herbst 2021 in Aussicht. So haben unter anderem Jussi Adler-Olsen, Sebastian Fitzek, oder Klaus-Peter Wolf zugesagt, ihre geplanten Lesungen zu verschieben.

Jubiläumsband kommt später

Das Gleiche gilt für den „Viktor Crime Award“ sowie die Verleihung des Europäischen Preises für Kriminalliteratur. Das Erscheinen des Jubiläumsbandes „Mord am Hellweg X“ mit namhaften Autoren wie Ben Aaronovitch, Doris Gercke oder Jan Costin Wagner verschiebt sich genauso wie die hochkarätig besetzte Tagung „Zur Ästhetik des Kriminalromans“. Diese soll vom 1. bis 3. Oktober 2021 stattfinden.

Bereits gekaufte Karten für das Krimifestival behalten ihre Gültigkeit, wenn die jeweilige Veranstaltung auf das nächste Jahr verlegt werden kann.

Weitere Informationen zu den neuen Terminen und Tickets folgen in den nächsten Wochen unter anderem auf der Internetseite www.mordamhellweg.de.