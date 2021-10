Hagen: Motorrad-Beifahrer bei Unfall am Bahnhof verletzt

Polizei in Hagen

Hagen-Mitte. Nach einem Sturz bei einem Verkehrsunfall muss der Beifahrer eines Motorrades im Krankenhaus in Hagen behandelt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Hagen mit einem Motorrad ist am Montagabend ein junger Mann verletzt worden. Gegen 18 Uhr wollte ein 67-jährige Autofahrer mit seinem Golf aus der Grabenstraße kommend in den Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße einfahren. Dabei stieß er mit dem 16-Jährigen Zweiradfahrer zusammen, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

8000 Euro Schaden

Bei dem Unfall stürzte der 17-jährige Beifahrer des Heranwachsenden und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für einen Zeitraum von etwa 20 Minuten nur begrenzt befahrbar. Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro.

