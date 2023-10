Hagen: Motorrad überschlägt sich – Mann schwer verletzt

Garenfeld. Ein 25-Jähriger kommt in Hagen mit dem Motorrad von der Straßen ab und überschlägt sich. Er muss in eine Unfallklinik gebracht werden.

An der Ruhrtalstraße im Bereich der Brücke A1 ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war dort am Samstag um 17 Uhr in Richtung Kabel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Mann nach Zeugenaussagen, so teilt die Polizei mit, stark gebremst.

Polizeiliche Ermittlungen zu Unfallhergang dauern an

Dann überschlug sich der 25-Jährige mit seiner Honda und rutschte mit dem Fahrzeug bis in den Grünstreifen. Der Wittener musste mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam und warum der Motorradfahrer plötzlich stark bremste, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

