Hagen: Motorradfahrer kollidiert mit Wildschwein

Hagen Auf der A46 kam es am Autobahnkreuz Hagen zu einem Wildunfall. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Autobahn 46 kam es am Montag gegen 14.30 Uhr am Autobahnkreuz Hagen zu einem Unfall mit einem Motorrad. Laut Aussage des Fahrers, der auf der rechten Spur in Richtung Hagen unterwegs war, liefen plötzlich mehrere Wildschweine auf die Fahrbahn. Der 68-jährige Hagener kollidierte mit einem der Tiere und wurde dabei schwer verletzt.

Wildschweine verschwinden in ein Waldstück

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Laut einer Sprecherin der Autobahnpolizei Dortmund beobachtete ein Zeuge am Unfallort, wie die Wildschweine in ein nahegelegenes Waldstück verschwanden. Beim Eintreffen der Polizei war kein Tier mehr auf oder an der Straße zu sehen.

Die zweispurige Strecke in Richtung Hagen war gut eine Stunde lang gesperrt und konnte nach Räumung der Fahrbahn gegen 15.23 Uhr wieder freigegeben werden. Nach Angabe der Polizei gab es bei dem Unfall keine weiteren Verletzten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen