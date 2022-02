Hagen: Müll-Detektive kontrollieren Abfallbehälter

Hagen. Die Waste Watcher waren in Hagen unterwegs. Sie stießen auf 76 unsachgemäß abgestellte Abfallbehälter in Altenhagen, Wehringhausen und Eilpe.

76 unsachgemäß abgestellte Abfallbehälter in Altenhagen, Wehringhausen und Eilpe – so lautet die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle der Waste Watcher in der vergangenen Woche.

Im Fokus der Aktion standen Mülltonnen, die außerhalb der Abfuhrzeiten herausgestellt wurden und so das Hagener Stadtbild verunstalteten.

In 26 Fällen konnten die Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes der Stadt Hagen die Mülltonnen direkt den jeweiligen Verursachern zuordnen. Gegen die Betroffenen legten die Beamten eine entsprechende Anzeige bei der Bußgeldstelle vor. Die übrigen Verursacher werden über ihren Vermieter oder mittels eines gelben Hinweiszettels schriftlich darauf hingewiesen, sich an die Regelungen der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Hagen zu halten.

Diese besagt, dass Restabfall- und Altpapierbehälter außerhalb der Abfuhrzeiten auf dem Grundstück der anschlusspflichtigen Person aufzustellen sind.

Im Vorfeld fanden Aufklärungsgespräche statt

Die Restabfall- und Altpapierbehälter sind am Tag der Abfuhr bis 6 Uhr im geschlossenen Zustand zur Entleerung am Rand des Gehwegs oder, falls kein Gehweg vorhanden ist, an dem äußeren Straßenrand vor dem Grundstück bereitzustellen. Im Vorfeld der Kontrollaktion fanden wiederholt Informations- und Aufklärungsgespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern durch die Waste Watcher statt.

Auch über gelbe Hinweiszettel wurden die Verantwortlichen auf die Abfuhrzeiten aufmerksam gemacht. Wegen des Verstoßes gegen die Abfallwirtschaftssatzung müssen die Betroffenen nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 60 Euro rechnen, bei Mehrfachverstößen beträgt die Geldbuße 120 Euro.

Verursacher werden ermittelt

Bei den Waste Watchern handelt es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen sowie des Hagener Entsorgungsbetriebs(HEB), die gemeinsam im Stadtgebiet illegale Müllablagerungen sowie die Verursacher ermitteln.

Hinweise und Mängel für die Waste Watcher nimmt das Ordnungsamt der Stadt Hagen über den Mängelmelder auf der Internetseite www.hagen.de sowie per E-Mail an die Adresse ordnungsamt@stadt-hagen.de oder unter Telefon 02331/207-3333, 02331/207-4859 und 02331/207-4883 entgegen.

