Hagen: Müllabfuhr verschiebt sich wegen Ostern um einen Tag

Hagen. Die Osterfeiertage bringen eine Verschiebung der Müllabfuhr in Hagen mit sich. Und: Bitte die Depotcontainer über die Feiertage nicht nutzen.

Weil am Karfreitag, 7. April, Feiertag ist, verschieben sich die Restmüllabfuhr, die Leerung der Altpapierbehälter und die Abholung der Gelben Säcke in Hagen auf Samstag, 8. April. Das teilte der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) mit.

Wegen des Feiertages am 10. April (Ostermontag) verschiebt sich die Entsorgung jeweils um einen Tag nach hinten: von Montag, 10. April, auf Dienstag, 11. April; von Dienstag, 11. April, auf Mittwoch, 12. April usw. bis einschließlich Freitag, 14. April, auf Samstag, 15. April.

Der Hagener Entsorgungsbetrieb bittet darum, die Mülltonnen und die Altpapierbehälter ausschließlich am Abfuhrtag (vor 6 Uhr) und nicht schon vor Ostern an die Straße zu stellen. Die Verschiebung der Müllabfuhr ist im gedruckten Abfuhrkalender sowie in der Abfall-App des HEB und der E-Mail-Erinnerung bereits berücksichtigt.

Die letzte Verschiebung der Müllabfuhr in Hagen hatte einen ganz anderen Grund: Am 21. März waren die Restmüllbehälter nicht geleert worden, weil die Mitarbeiter wegen des Streits in den laufenden Tarifverhandlungen gestreikt hatten.

80 Containerstandorte mit über 300 Behältern

Darüber hinaus weist der HEB darauf hin, dass die Sammelbehälter für Altpapier und Altglas nur genutzt werden sollten, wenn diese noch Wertstoffe aufnehmen können. Da die Container über die Feiertage nicht geleert werden dürfen, sollten Altpapier und Altglas, wenn möglich, erst nach den Feiertagen entsorgt werden, da sie ansonsten überzuquellen drohen.

Insgesamt gibt es in Hagen an die 80 Containerstandorte mit über 300 Behältern. Zwar werden vor allem die viel frequentierten Glas- und Papiercontainer am Karsamstag noch einmal geleert, dennoch sollten die Bürger sie, wenn möglich, erst am Dienstag nach Ostern wieder nutzen.

