Hagen: Mülleimer falsch abgestellt – Anzeigen gegen Besitzer

Hagen. Falsch abgestellte Mülleimer – die Waste-Watcher der Stadt Hagen haben 40 Bußgelder verhängt. 60 Euro werden jeweils fällig.

Unrechtmäßig herausgestellte Mülltonnen werten das Straßen- und Ortsbild in Hagen ab. Die Waste-Watcher haben daher eine Schwerpunktkontrolle zu Müllbehältern, die außerhalb der Abfuhrzeiten herausgestellt wurden, durchgeführt.

Die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Hagen regelt, dass Mülltonnen nur bis 18 Uhr am Abfuhrtag geschlossen am Gehwegrand oder am äußeren Straßenrand vor dem Grundstück stehen dürfen. Außerhalb der Abfuhrzeiten müssen Restabfall- und Altpapierbehälter auf dem Grundstück abgestellt werden.

47 Straßen in Hagen überprüft

Die Waste-Watcher überprüften im Rahmen der Schwerpunktkontrolle 47 Straßen in verschiedenen Hagener Stadtbezirken und konnten dabei von insgesamt 212 Abfalltonnen 40 Behälter direkt den jeweiligen Verursachern zuordnen. Das Team leitete entsprechende Anzeigen an die Bußgeldstelle der Stadt Hagen weiter.

Die Betroffenen erwartet ein Bußgeld in Höhe von bis zu 60 Euro. Bei Mehrfachverstößen beträgt die Geldbuße 120 Euro. Die restlichen Verursacher werden über ihre Vermieter im Nachgang schriftlich darauf hingewiesen, sich an die Regelungen der Abfallwirtschaftssatzung zu halten.

Waste-Wacher klären die Hagener auf

Im Vorfeld der Kontrollaktion führten die Waste-Watcher wiederholt Informations- und Aufklärungsgespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Hinweise und Mängel für die Waste-Watcher nimmt das Ordnungsamt der Stadt Hagen über den städtischen Mängelmelder unter www.hagen.de/irj/portal/ODMaengelmelder oder 02331/207-3333, 207-4859 und 207-4883 entgegen.

