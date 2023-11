Veranstaltungstipp Hagen: Musical „Schneekönigin“ kommt in die Stadthalle

Hagen Ein Tipp für Familien. Das Musical „Schneekönigin“ kommt nach Hagen und erzählt, wie die Veranstalter erklären, eine magische Geschichte.

Das Theater Liberi präsentiert am Donnerstag, 28. Dezember, das Musical „Schneekönigin“ in der Hagener Stadthalle. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte von Hans Christian Andersen als modernes Musical für die ganze Familie. Eigens komponierte Musicalsongs, jede Menge Humor und ganz viel Herz sorgen laut Veranstalter für ein „unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie“.

Die Geschichte der magischen Königin

Zur Story: Gerda und Kay sind beste Freunde und seit Kindheitstagen unzertrennlich. Die beiden führen ein ganz normales Leben, bis eines Tages ein Wintersturm über ihrer Stadt aufzieht. An diesem Abend erzählt Gerdas Mutter den beiden zum ersten Mal die Geschichte einer magischen Königin, der Herrscherin über Schnee und Eis. Als Kay kurz darauf spurlos verschwindet, macht sich Gerda auf die Suche nach ihm. Sie landet in einer geheimnisvollen Welt, in der alles möglich zu sein scheint.

Hier gibt es Tickets

Infos und Tickets: Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 30,- / 27,- / 24,- Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2,- Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen