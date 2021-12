Hagen: Musiker Bryan Adams kommt ins Osthaus-Museum

Hagen. Nach Sylvester Stallone kommt nun der nächste Weltstar ins Osthaus-Museum. Musiker Bryan Adams hat sein Kommen zugesagt.

Der Riesen-Hype um den Besuch von Sylvester Stallone im Hagener Osthaus-Museum ist noch gar nicht abgeebbt, da kann der nächste Besuch eines weltweit bekannten Stars vermeldet werden. Bryan Adams (62), der Welt-Hits wie „Summer of ‘69“, „Please forgive me“, „Everything I do“, „Heaven“, „Run to you“ oder „18 till I die“ schrieb, kommt – genau wie Sylvester Stallone – ins Osthaus-Museum, wo er zugesagt hat, 2022 seine Ausstellung zu besuchen. Das Osthaus-Museum stellt die Fotografien des Rock-Musikers aus, der weltweit über 100 Millionen Tonträger verkauft hat.

Einen genauen Termin hat das Osthaus-Museum noch nicht offiziell bekannt gegeben. Doch nach Informationen unserer Zeitung wird Bryan Adams das Finale seiner fünf Stationen großen Tour durch Deutschland am 21. März 2022 nutzen, um im Anschluss an den Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena nach Hagen zu fahren. Hier wird er seine eigene Ausstellung besuchen, die zu diesem Zeitpunkt schon laufen wird. Er eröffnet die Ausstellung also nicht selbst, so wie es Sylvester Stallone nun getan hat.

Versehrte Soldaten abgelichtet

Unter Kennern ist der Musik-Weltstar, der ewige Hymnen schrieb, längst als veritabler Fotograf bekannt. Viel Beachtung fand einst seine Fotoserie „Wounded - The Legacy of War“. Zu deutsch: Das Erbe des Kriegs. Der Kanadier fotografierte britische Soldaten , die im Irak oder in Afghanistan dienten und schwer verletzt zurückkehrten. Er inszenierte sie neutral ohne großes Pathos.

Genau so wie er das in der viel beachteten Serie „Exposed“ tat, bei der er prominente Kollegen aus Film, Musik und TV ablichtete. In intimen und total privaten Momenten. Zuletzt sorgte er fotografisch für Schlagzeilen, weil er zum aktuellen Fotografen des Pirelli-Kalenders ernannt wurde, der nicht mehr nur auf Erotik, nackte Haut und sündige Andeutungen setzt, sondern thematisch andere Ansätze findet.

Aktueller Fotograf für den Pirelli-Kalender

Adams hat dafür unter dem Motto „On the raod“ berühmte Musikerinnen bei typischen Stationen und in typischen Momenten auf ihren Tourneen abgelichtet. Popstars wie Grimes, St. Vincent, Rita Ora, die kolumbianisch-stämmige Sängerin Kali Uchis, Saweetie oder Normani. Aber auch gestandene Sängerinnen wie Jennifer Hudson oder Cher. Auch männliche Kollegen sind in diesem Kalender dabei, der vom Unternehmen nur an ausgewählte Kunden oder Partner herausgegeben wird.

Das Osthaus-Museum würdigt das Werk von Bryan Adams und stellt seine Fotografien aus. Und erweist sich erneut als Gastgeber von Stars aus Übersee.

