Prozess in Hagen: Mutter soll Tochter gequält haben

Hagen . Eine Hagenerin soll ihrem Kind regelmäßig grausame Quälereien angetan haben. Wegen schwerer Kindesmisshandlung steht die Frau nun vor Gericht.

Eine Mutter soll ihre eigene Tochter regelmäßig gequält haben. Heute startet der Prozess wegen schwerer Kindesmisshandlung vor dem Hagener Landgericht. Insgesamt acht Fälle werden der Hagenerin vorgeworfen, davon vier Fälle der gefährlichen Körperverletzung. Zur Tatzeit im Jahr 2016/17 war das Kind zwischen acht und zehn Jahre alt. Inzwischen ist es in einer Jugendschutzstelle untergebracht.

Stundenlang vor geöffnetes Fenster gesetzt

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwerwiegenden Vorwürfe gegen die Mutter: Sie soll das Mädchen️ regelmäßig in eiskaltem Wasser gebadet haben, oder ihr ️eine Socke und ein Küchentuch derart tief in den Rachen gestopft haben, bis das Kind keine Luft mehr bekam.️ Die kleine Tochter sei laut Anklage in ihrem Zimmer eingeschlossen worden, durfte nicht zur Toilette und musste deshalb in ein Töpfchen urinieren.️ In Unterwäsche hätte das Mädchen stundenlang vor dem geöffneten Fenster sitzen müssen.

Mit einer Schere in die Hand gestochen

An einem Tag soll die Mutter den Kopf des Kindes gegen den Haltegriff der Badewanne geschlagen haben, mit der Spitze einer Schere soll die Angeklagte ihrer Tochter außerdem in die Hand gestochen haben, bis sie blutete.️ Auch soll die Mutter ihrem Kind ins Geschlechtsteil gekniffen, mit einem Gürtel auf die Oberschenkel und mit einem Messer auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Mutter verweigert die Aussage

Mit einem Küchenmesser soll die Frau ein Geschirrtuch vor den Augen ihres Kindes zerschnitten haben – mit den Worten: „Siehst Du, damit kann ich dir den Hals durchschneiden. Dann verblutest Du.“ Im Prozess verweigerte die Angeklagte bislang die Aussage.

Die angeklagte Mutter soll seinerzeit das alleinige Sorgerecht für das Kind gehabt haben.