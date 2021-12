Hagen: Mutter und Kind (7) von Auto angefahren

Hagen-Mitte. Ein VW-Fahrer übersieht beim Abbiegen die Fußgänger: Beim Zusammenstoß werden Mutter und Sohn verletzt. Sie werden ins Krankenhaus gebracht.

Eine Mutter und ihr vierjähriger Sohn wurden bei einem Unfall in Hagen leicht verletzt: Sie wurden von einem Auto angefahren. Ein 27-Jähriger wollte mit seinem VW am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, aus der Altenhagener Straße auf die Straße Altenhagener Brücke fahren.

Hagen: Mutter und Sohn nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Als er nach rechts in die Straße Am Hauptbahnhof abbog, erfasste er die beiden Fußgänger. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Zufahrt zur Straße Am Hauptbahnhof gesperrt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

