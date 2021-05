Blaulicht Hagen: Mutter verursacht Polizeieinsatz in Wohnung

Hagen. Die Mutter beteuerte, ihre Tochter werde in einer Wohnung festgehalten. Allerdings bestand überhaupt keine Gefahr. Strafverfahren eingeleitet.

Eine 51-jährige Frau aus Essen hat für einen Polizeieinsatz in einer Wohnung gesorgt: In der Nacht auf Sonntag wurden Polizeibeamte der Innenstadtwache von der 51-jährigen angesprochen – diese schilderte, dass ihre 22-jährige Tochter in Hagen von einem 17-Jährigen festgehalten werde.

Dieser sei sehr brutal, schlage ihre Tochter und verwehre ihr das Telefonieren sowie das Verlassen der Wohnung. Sie selbst sei schon einmal in der Wohnung gewesen, um ihre Tochter zu „befreien“, sei jedoch dort mit einer Pistole bedroht worden. Jetzt habe sie erneut einen Hilferuf ihrer Tochter erhalten.

Zusammen mit mehreren Verwandten sei man nun nach Hagen gekommen, um die Tochter aus der Wohnung rauszuholen, schilderte die Mutter den Polizeibeamten. Aufgrund der Gefährlichkeit des 17-Jährigen wolle man jedoch nicht ohne die Polizei vorgehen und bat um Hilfe.

Familienstreitigkeiten als Hintergrund

Mehrere Beamte suchten daraufhin die entsprechende Wohnung auf und verschafften sich Zutritt. Hier konnte die Familie des 17-Jährigen angetroffen werden. Augenscheinlich war man aufgrund des nächtlichen Besuches sehr eingeschüchtert. „Die 22-jährige schwangere Tochter wurde händchenhaltend mit ihrem vermeintlichen Bedroher auf einem Bett sitzend angetroffen“, so die Polizei. „Eine Gefahrenlage bestand nicht.“

Die junge Frau gab an, dass ihre Familie nicht mit der Wahl ihres Verlobten und werdenden Vaters ihres Kindes einverstanden sei. Hintergrund seien kulturelle Unterschiede. Sie gab glaubhaft an, dass es ihr gut gehe. Auch für die Beamten stellte sich keinerlei Gefahr dar. „Gegen die Mutter wurde jetzt ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Gefahrenlage/Straftat eingeleitet.“

