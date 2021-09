Trödeln in Hagen

Trödeln in Hagen Hagen: Nach Corona-Pause wieder großer Trödel auf Springe

Hagen-Mitte. Großer Trödelmarkt auf der Springe in Hagen am kommenden Sonntag. Durch Corona war das beliebte Format zuletzt ausgefallen.

Bereits seit dem Jahr 1999 findet im Herzen der Stadt, auf der größten zentralen Platzfläche, der Springe, am Pfingstsonntag der Hagener Trödelmarkt statt und hat sich mit den Jahren mit diesem Termin zur festen Größe entwickelt. Aus der seit Jahren gut frequentierten Veranstaltung heraus, sollte eigentlich eine Wiederholung in Halbjahresfrist entwickelt werden. Und dann kam Corona. Nun wird erstmalig die Springe wieder am Sonntag, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, Austragungsort des großen Hagener Trödelmarktes, unter genau den gleichen Bedingungen wie zuletzt 2019.

Vor allem nach der Flutkatastrophe dürften Dinge des täglichen Bedarfs nötig sein

Aufgerufen sind vor allem, wie aus der Grundidee erwachsen, Hagener Bürger, ihre Waren anzubieten, wo sicher nach den Ereignissen der Flutkatastrophe gesteigerte Nachfrage nach Artikeln des täglichen Bedarfs besteht. Aber auch die immer wieder Erinnerungen und Kauflust weckenden Trödelartikel versprechen eine attraktive Mischung für einen gelungenen Aufenthalt. Als Alleinstellungsmerkmal gilt das von der Marktverwaltung des Ordnungsamtes entwickelte Konzept, dass diese Veranstaltung nicht mit dem Warenangebot eines Wochenmarktes konkurriert, das Angebot an Neuwaren stark reduziert ist und Lebensmittel nicht angeboten werden. Die Tiefgarage unter der Marktfläche, die diversen Parkmöglichkeiten auch auf dem Elbers – Gelände, ein reichhaltiges Imbissangebot und Sanitäreinrichtungen gibt es dazu. Trödler zahlen 5 Euro pro Frontmeter ab 5 Meter inklusive Auto. Wer Interesse an der Teilnahme hat, wendet sich für weitere Infos an das Organisationsteam „Meyers Märkte“, 0178/5741951, E-Mail: meyers-maerkte@t-online.de, Voranmeldung täglich 11 bis 15.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen