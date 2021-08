Hagen: Nach der Flut wird Wochenmarkt in Dahl etabliert

Hagen. Er sollte nach der Flut in Hagen die Versorgung im Volmetal sichern. Jetzt gibt die Politik grünes Licht für einen regelmäßigen Markt in Dahl.

Grünes Licht für einen Wochenmarkt in Dahl. Die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl hat jetzt einstimmig abgenickt, dass das Ausnahme-Angebot, das nach der Flutkatastrophe die Versorgung im Süden von Hagen sicherstellen sollte, zur Regel wird. Der Markt auf dem Gelände der Bürgerhalle war auch etabliert worden, weil der Edeka-Markt Preller in Dahl von der Flut betroffen war und bis heute noch nicht wieder öffnen konnte.

„Selten habe ich mich über den Antrag eines Bezirksbürgermeister so gefreut“, erklärte Thomas Lichtenberg, der quasi in Mehrfachfunktion der Sitzung beiwohnte. Lichtenberg ist Leiter des Ordnungsamtes, Sprecher des TuS Volmetal, der durch riesiges ehrenamtliches Engagement und eine Spendensammlung sich aktiv an der Fluthilfe beteiligt, und letztlich auch Bürger im Hagener Süden.

Schnelle Reaktion ermöglicht Markt-Premiere in Dahl

„Samstags entstand damals die Idee für einen Markt, dienstags kam der Marktmeister mit der Botschaft in mein Büro: Der Markt steht“, blickt Lichtenberg zurück. „Es ist dann sehr schnell klar geworden, dass wir die Idee eines Marktes weiterverfolgen wollen.“ Dieser werde sich künftig mit dem Angebot des Supermarktes ergänzen.

In der Tat: Denny Preller, Betreiber des Edeka-Supermarktes, sieht das Marktangebot nicht als direkte Konkurrenz. Einziges Ärgernis: Die Marktbesucher blockieren jene Parkflächen vor dem Edeka, für die er schließlich Miete zahle.

Edeka-Markt könnte an Weihnachten wieder öffnen

Wann er selbst seinen durch die Flut zerstörten Supermarkt wieder öffnen kann, steht noch in den Sternen. „Wenn alles optimal läuft wohl an Weihnachten“, sagt Preller. Ein Statiker sei mittlerweile im Haus gewesen. Bohrungen unter dem Markt zu Überprüfung des Bodens stünden noch aus. „Dann muss ich einen Sanierer finden, was derzeit eine echte Herausforderung ist.“ Fest steht schon jetzt, dass alleine die Trocknung des Gebäudes sechs bis acht Wochen dauert.

Und trotzdem gibt sich Preller kämpferisch: „Wir machen weiter – auf jeden Fall“, so Denny Preller. „Neues Inventar haben wir uns schon angeschaut.“

Grundbedürfnisse sollen gedeckt werden

So lange können läuft die Versorgung vor allem über den Markt. „Wir als Volmetaler haben es jetzt selbst in der Hand, ob sich das Angebot durchsetzt“, so Lichtenberg weiter, der gleichzeitig den Blick auf die Qualität der Stände lenkt: „Wir brauchen keine Gürtelhändler oder Teppichreiniger. Die Verwaltung ist bestrebt, den Markt so zu füllen, dass die Grundbedürfnisse des täglichen Bedarfs abgedeckt sind.“

