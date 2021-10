Hagen: Nach einem Einbruch sitzen Schock und Angst tief

An einem Infostand im Bauhaus stehen Mitarbeiter der Hagener Polizei interessierten Bürgern mit Ratschlägen in Sachen Einbruchschutz zur Seite.

Hagen. Die Hagener Kriminalpolizei beriet am Freitag im Baumarkt Bauhaus interessierte Bürger in Sachen Einbruchschutz.

Noch immer bekommt der junge Mann Gänsehaut am ganzen Körper, wenn er die Geschichte erzählt. In dem Haus des Hageners, der seinen Namen aktuell nicht in der Zeitung lesen möchte, ist vor einer Woche eingebrochen worden: „Das war ein großer Schock. Meine Frau und ich sind abends zeitgleich nach Hause gekommen. Von weitem haben wir schon Licht im Haus brennen sehen.“

Beim Betreten des Hauses hat das Paar dann die kaputte Terrassentür bemerkt: „Wir müssen ihn oder sie wohl überrascht haben, denn viel gestohlen wurde glücklicherweise nicht.“ Trotzdem ist der Schock groß und die Angst sitzt tief bei der Familie aus Haspe.

Damit ihnen so etwas nicht noch einmal passiert, lassen sie sich jetzt von den Mitarbeitenden der Polizei Hagen zum Thema Einbruchschutz beraten. Passend zum morgigen Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober informierten die Beamten am Freitag im Bauhaus rund um dieses Thema. „Der Schock und die Angst sowohl bei der Familie aus Haspe als auch bei anderen Betroffenen ist groß, auch wenn jeder das unterschiedlich verarbeitet. Aber vor allem bei Kindern hinterlässt ein Einbruch Spuren“, berichtet Kriminalhauptkommissar Thomas Genster.

Schon beim Hausbau bedenken

Die meisten Menschen glauben, so Genster, dass es sie nicht treffe. „Viele meinen immer, dass das doch nur bei den Anderen passiert.“ Erst wenn es einen Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft oder sogar doch bei einem selber gebe, würden die meisten Leute aktiv: „Erst dann fangen sie an, sich mit dem Thema zu beschäftigen.“

Dabei sollte man im besten Fall schon beim Bau eines neuen Hauses das Thema Einbruchschutz im Blick haben, rät Genster: „Fenster und Türen sollten auf gewisse DIN-Normen geprüft sein, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten. Viele junge Bauherren und Bauherrinnen achten beim Bau ihres neuen Hauses sehr auf die Finanzen, bedenken aber nicht, dass Fenster und Türen die nächsten 30 Jahre sicher sein sollten“, so der Experte. Es treffe aber nicht nur Einfamilienhäuser, so Genster.

Eine Leiter sollte immer gesichert sein

Einbrüche gebe es ebenso in Mehrfamilienhäusern, Firmen oder vereinzelt auch Garagen oder Gartenhäusern. Christian Kiebert wohnt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Schon durch die Höhe des zweiten Stockwerkes fühlt er sich sicher und gut geschützt vor Einbrechern. Trotzdem nimmt er die Tipps der Polizeibeamten dankend an: „Ich habe meine Wohnungstür mit zwei Schlössern gesichert, aber man kann trotzdem nie wissen, was die Täter oder Täterin sich alles einfallen lassen.“

Es seien schon kleine Dinge, mit denen man einen gewissen Schutz erzeugen könne, so Genster: „Hausbesitzer sollten nicht zu viele Dinge im Garten liegen lassen. Eine Leiter beispielsweise sollte immer mit einem Fahrradschloss gesichert sein, so dass sie die Einbrecher nicht so einfach benutzen können.“

Viele Möglichkeiten durch Smarthome

Neben sicheren Fenstern und Türen spielt auch das Thema „SmartHome“ eine immer größere Rolle. Also welche digitale Möglichkeiten gibt es, um sich vor Einbrechern zu schützen?

„Hier kommt es wirklich auf eine individuelle Beratung an. Es gibt in diesem Bereich so viele Möglichkeiten, dass man da nur schlecht allgemeine Tipps geben kann.“ Aber auch hierzu beraten Kriminalhauptkommissar Genster und seine Kollegen alle Interessierten kostenlos.

Der Experte betont noch einmal, wie wichtig sicherer Einbruchschutz sei: „Es kann jeden zu jeder Tageszeit treffen. Und besonders in der kommenden dunklen Jahreszeit kommt es wieder vermehrt zu Einbrüchen.“

Der junge Mann aus Haspe und seine Familie werden wohl noch eine Weile brauchen, bis sie den Schock vom Einbruch in ihr Haus verkraftet haben. Aber sie sind froh, dass sie jetzt die Berater der Polizei an ihrer Seite haben, so dass Einbrecher demnächst in ihrem Haus keine Chance mehr haben

