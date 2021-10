Hagen: Nach Feuer in Unternehmen – zurück zu alter Stärke

Wünscht den von Bränden betroffenen Unternehmen in Hagen alles Gute dabei, wieder auf die Beine zu kommen: WP-Redakteur Jens Stubbe.

Hagen. Dreimal Feuer, dreimal Großbrand, dreimal Existenzsorgen – und trotzdem blicken Hagener Firmen, die durch Brände zerstört wurden, nach vorn.

Blicken wir zurück auf eine turbulente Woche in dieser Stadt. Auf eine Woche, in der erneut der Großbrand in einem Hagener Unternehmen die Schlagzeilen bestimmt hat.

Es war ein Feuer von einer unglaublichen Dimension. Von einer Dimension, wie sie Hagen lange nicht erlebt hat. Mehrere Explosionen, eine Rauchwolke, die man über Kilometer hinweg gesehen hat, Vollalarm für die Bevölkerung über die Nina-Warn-App.

Keine Verletzten bei Feuer - das wirkt wie ein Wunder

Wie ein Wunder wirkt es da noch heute, dass niemand verletzt wurde. Dass sich die Arbeiter bei „Fass Braun“ rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Dass auch die Feuerwehrleute, die so tapfer gegen die Flammen gekämpft haben, diesen außergewöhnlichen Einsatz unversehrt überstanden haben.

Beeindruckend ist, wie die Firma mit dieser Katastrophe umgeht. Sie dankt allen Einsatzkräften, sie entschuldigt sich bei allen, die durch den Brand beeinträchtigt wurden und sie wendet den Blick sofort nach vorn. Geschäftsführer und Inhaber Timo Goldau kündigt an, dass man trotz aller Einschränkungen Kunden weiter bedienen könne und wolle. Und er verspricht, am Standort festzuhalten und an der Sedanstraße wiederaufzubauen.

Drei Firmen von Großbränden in Hagen betroffen

Auch wenn es in akuter Lage wenig hilft: Unsere besten Wünsche und die vieler Hagener begleiten das Unternehmen in Eckesey. Die Firma „Fass Braun“ – und übrigens auch die Firmen „Rafflenbeul“ in Oberhagen und „Hagener Feinstahl“ – ebenso in Eckesey.

Auch diese beiden Unternehmen waren in den letzten Wochen von Bränden fast ähnlichen Wucht betroffen. Und auch ihnen ist von Herzen zu wünschen, dass sie an ihren Standorten in den nächsten Monaten zu alter Stärke zurückfinden.

