Hagen: Nach Flut sichern Taucher die historische Brücke Dahl

Ein außergewöhnliches Projekt: Industrietaucher Axel Papendick repariert unter Wasser die Brücke in Dahl, die durch die Flutkatastrophe in Hagen zerstört wurde.

Hagen. Nach der Flutkatastrophe drohte eine historische Fußgängerbrücke in Hagen einzustürzen. Taucher mauern unter Wasser und sichern das Bauwerk.

Zeit wird relativ. Erst recht, wenn man an solch einem Bauwerk in Hagen arbeitet. 171 Jahre alt. Was sind da schon ein paar Tage mehr oder weniger.

Zeit wird relativ. Erst recht, wenn man einen kiloschweren Helm auf dem Kopf trägt und jeder Stein einzeln über die Uferböschung hinab zur Volme getragen, dann in eine schwarze Plastikwanne gelegt und schließlich von einem Bauarbeiter im Neoprenanzug an jene Stelle gebracht wird, an der er verbaut werden soll.

Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt

Axel Papendick, Taucher, ist der Mann mit dem Helm auf dem Kopf. Er taucht. Und er mauert. Unter Wasser, am Fundament und an den Pfeilern der historischen Fußgängerbrücke, die im Ortskern von Dahl über die Volme führt und die durch die Jahrhundertflut am 14. und 15. Juli so stark zerstört wurde, dass die Gefahr bestand, sie könne einstürzen.

Papendick und seine Kollegen des Spezialunternehmens Moissl Bautaucher GmbH arbeiten dagegen an, indem sie Naturgesetze scheinbar außer Kraft setzen. Unter Wasser mit Mörtel und Zement arbeiten – wie bitte soll das funktionieren?

Spezialmischung bleibt ein Betriebsgeheimnis

„Wir nutzen dazu hochfestes Material“, sagt Axel Papendick über den Zement, der zusätzlich mit einem Kleister versehen ist. Die genaue Zusammensetzung? Betriebsgeheimnis. Fest steht nur: Diese Spezialmischung sorgt dafür, dass die Steine, die die Fluten mit ihrer ganzen Wucht und Kraft einfach herausgespült haben, wieder halten.

Es gibt viel zu tun im beschaulichen Dahl im Schatten der Kirche, wo jene Volme, die so unglaubliche Schäden hinterlassen hat, so friedlich vor sich hin plätschert. „Die Fundamente sind tief unterhöhlt“, sagt Axel Papendick, der seit vier Tagen mit seinen Kollegen in Hagen im Einsatz ist. „Am Nordpfeiler hat es auch das Mauerwerk zum Teil heftig erwischt.“

Mauer wird mit Zement hintergossen

So haben die Experten aus Köln ein Konzept erdacht, um das historische Bauwerk retten zu können. „In den inneren Bogen haben wir in einem ersten Schritt Beton eingebracht“, sagt Axel Papendick. „Wir wollen so verhindern, dass die Pfeiler kippen. In einem zweiten Schritt widmen wir uns dann dem Mauerwerk und stellen es so wieder her, wie es sich die Erbauer im Jahr 1850 gedacht hatten. Die Mauer wird dann noch einmal mit normalem Zement hintergossen.“

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die evangelische Kirche in Dahl an der B54 wurde überflutet. Die Kirche wurde erst 2020 saniert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Das Wasser stand gut einen Meter in der Kirche. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Große Schäden entlang der B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Große Schäden entlang der B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Große Schäden entlang der B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Volme brachte in ihren Fluten viel Unrat mit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Volme brachte in ihren Fluten viel Unrat mit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Fluten zerquetschten auch diese Mülltonne. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut 21. Juli 2021, Hagen. Großes Aufräumen nach der Überschwemmung im Volmetal. Die evangelische Kirche in Dahl an der B54 wurde überflutet. Die Kirche wurde 30.10.2020 saniert. Sanierung Renovierung.Die Präses der Ev. Kirche von Westfalen, Annette Kurschus im Gespräch mit Pfarrerin Katrin Hirschberg-Sonnemann, Julia und Nico May sowie Sarah Halverscheidt.Unwetter Hochwasser Starkregen Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut WBH Mitarbeiter reinigen die Gullys. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Ein abgesackter Gehweg an der B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die eingestürzte Volme-Brücke an der Rehbecke. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Sperrmüll an der B54 bei Ambrock. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Umgestürzte Glascontainer an der B54 kurz vor Priorei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Ein WBH-Mitarbeiter beseitigt Sperrmüll und Treibgut aus der Sterbecke an der Heedfelder Straße in Rummenohl. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Sperrmüll am Ortseingang Dahl B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Brücke über die Volme an der Osemundstraße ist eingebrochen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das Arbeiten unter Wasser ist Herausforderung und Belastung zugleich. „Das geht an die Substanz“, sagt Axel Papendick, der wie seine Kollegen die Belastung gewöhnt ist. „Im Kölner Raum arbeiten wir immer wieder unter Wasser an Stützmauern oder an Treppen, die in den Rhein oder in Hafenbecken hinabführen. Das Wasser hier ist relativ klar, die Sicht gut.“ Durch kleinere Dämme haben die Experten die Strömung unter der Brücke aus dem Fluss herausgenommen. Der feste Zement sorgt dafür, dass sich nichts von dem Material verteilt. Fische, die es hier reichlich gibt, werden geschont.

Die Bedeutung des Projektes unterstreicht auch Torbjörn Dahlhaus, Gruppenleiter der Bauverwaltung beim Wirtschaftsbetrieb Hagen: „Es mag Verbindungen geben, die in dieser Stadt wichtiger sind. Aber diese Brücke ist ein ganz besonderes Bauwerk, dass wir unbedingt erhalten wollten. Wir sind froh, dass wir diese Lösung gefunden haben.“

Reihe für Reihe arbeiten sich die Industrietaucher an der Brücke in Dahl vor. Wie lange das am Ende dauert? „Das kann keiner sicher sagen“, so Axel Papendick. Zeit wird eben relativ.

