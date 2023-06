Hagen: Nach Halloween-Ausschreitung – Fahndung mit Foto

In der Halloween-Nacht 2022 ist es in Hagen zu Ausschreitungen gekommen. Einkaufswagen brannten und wurden vor Busse geschleudert.

Hagen. Nach den Halloween-Ausschreitungen in Hagen hat die Polizei ein Foto eines Täters veröffentlicht. Er soll einen Bus angegriffen haben.

Zu einem Großeinsatz der Polizei Hagen ist es am 31. Oktober 2022 in der Innenstadt gekommen. Mehrere Personen stellten in der Halloween-Nacht Einkaufswagen auf die Fahrbahn und brannten in diesen Kartons ab. Jugendliche warfen darüber hinaus einen Einkaufswagen gegen einen Linienbus.

Beamten der Hagener Kripo ist es gelungen, mehrere Tatverdächtige nach den Vorkommnissen in der Nacht zu Allerheiligen zu identifizieren. Nach einem wird nun mit einem Fahndungsfoto gesucht. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen unbekannten Mann, der einen Einkaufswagen gegen einen Bus geworfen haben soll und bislang noch nicht identifiziert werden konnte. Der Mann wurde jedoch bei der Tat gefilmt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Tel. 02331/986 2066 zu melden.

Nötigung und Sachbeschädigung

Die Vorwürfe gegen die Täter lauten Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigungen an Linienbussen. Bereits unmittelbar nach der Tat hatten Kripo-Beamten in der Badstraße aufgezeichnetes Videomaterial von der Halloweennacht gesichtet – Handyvideos, Aufzeichnungen von Überwachungskameras angrenzender Geschäfte sowie Aufnahmen aus Bodycams der eingesetzten Polizeibeamten. Auf den Aufnahmen einer Bodycam waren unter anderem drei der später identifizierten Tatverdächtigen zu erkennen. Es war zu sehen, wie sie einen Einkaufswagen gegen die Front eines Linienbusses warfen und diesen dabei beschädigten.

Die Polizei Hagen fahndet mit diesem Foto nach einem Mann, der an Halloween 2023 einen Einkaufswagen vor einen Linienbus geschoben haben soll. Foto: Polizei Hagen / Polizei

Gegen die beiden 19- und den 17-jährigen Tatverdächtigen sprachen die Kripo-Beamten mehrmonatige Bereichsbetretungsverbote für den Bereich der Hagener Innenstadt einschließlich der Fußgängerzone aus. Jeder Verstoß gegen diese Betretungsverbote werde laut Polizei mit einem Ordnungsgeld geahndet. Das gegen die dei Tatverdächtigen eingeleitete Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an dem Linienbus liefe unabhängig davon weiter.

