Hagen: Nach Klinik – Mann in Unterhose beleidigt Polizisten

Wehringhausen. Kurioser Einsatz für die Polizei am Buschey. Nach einem Klinikaufenthalt stand ein Mann in Unterhose auf der Straße und beleidigte Beamte

Nachdem ein Wittener in der Buscheystraße lediglich mit einer Unterhose bekleidet auf der Straße stand, griff er dann auch noch Polizisten an. Der 56-Jährige versuchte am Mittwoch gegen 5.30 Uhr Autos anzuhalten und warf mit Kleidungsstücken um sich. Im weiteren Verlauf öffnete er die Autotür einer Frau und setzte sich einfach in ihr Fahrzeug. Die Frau wählte daraufhin den Notruf.

Wunde am Hinterkopf

Als die Polizisten eintrafen, stand der Mann, der eine Wunde am Hinterkopf hatte, wieder auf der Straße. Während sie das Gespräch mit ihm suchten, gestikulierte er und schlug einem Beamten plötzlich mit der Faust gegen den Oberkörper. Die Einsatzkräfte brachten den 56-Jährigen aufgrund der zuvor festgestellten Kopfverletzung zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass er dieses nach einem Unfall etwa vier Stunden zuvor verließ, ohne sich zu Ende behandeln sowie untersuchen zu lassen.

Er beleidigte im Krankenhaus das medizinische Personal sowie die Polizisten und drohte ihnen mit unterschiedlichen Gewaltszenarien. Es ergaben sich bereits beim ersten Krankenhausbesuch gegen 1.30 Uhr Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf die Polizisten, Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung.

