Hagen: Nach Messer-Angriff müssen Ärzte Leben retten

Das Presse-Echo auf diesen Vorfall aus Hagen, ausgelöst durch eine Wochenend-Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa), war beachtlich: Die Schlagzeile „Jugendliche schlagen mit Fahrradketten aufeinander ein“ brachte es bis in die Süddeutsche Zeitung.

Unter der Überschrift „versuchter Totschlag“ verhandelt seit gestern das Landgericht den Fall. Das Motiv für die blutige Tat kommt erst jetzt ans Licht: eine Corona-Begrüßung. Fest steht: Es war eine Schlägerei unter aufgebrachten Jugendlichen, zwei Gruppen junger Männer standen sich am 17. April, einem Freitagabend, in einem aggressiven Kampf, auch unter Einsatz von Fahrradketten, gegenüber. Zuletzt wurde einem 19-Jährigen wuchtig eine Messerklinge in Arm und Rücken gerammt. „Der Tod“, so heißt es in der Anklageschrift, „wurde zumindest billigend in Kauf genommen“.

Opfer sagt als Zeuge aus

Der blutverschmierte Mann, der vor seinem Verfolger (dem Angeklagten) in einen Kiosk an der Badstraße flüchten konnte, kam kurz darauf mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nur durch den sofortigen Eingriff der Ärzte konnte sein Leben gerettet werden. Er soll am morgigen Mittwoch als Zeuge vernommen werden.

Am Tag vor dieser Tat waren der jetzt Angeklagte (20) und sein Opfer noch freundlich zusammengetroffen. Es war mitten in der ersten Epidemie-Phase und zur Begrüßung wurde die „Corona-Faust“ freundschaftlich entgegengestreckt. Das mochte der Angeklagte nicht. Er bevorzugte die unter Jugendlichen beliebte Corona-Begrüßung, bei der sich die Schuhspitzen berühren. Doch das wollte das spätere Opfer nicht.

Schlag mit einer Fahrradkette

So entwickelte sich aus dieser Bagatelle ein aggressiver Streit, bei dem auch schon eine Fahrradkette zum Einsatz gekommen sein soll. Er sei, so behauptet der Angeklagte, damit geschlagen und verletzt worden, worauf er zur Polizei gegangen sei, um eine Anzeige zu erstatten. Sein Anliegen hätte er über Sprechanlage auch deutlich gemacht, doch man hätte ihm wegen der Corona-Problematik nicht die Tür aufgedrückt.

Der Angeklagte zeichnet auch vom Tatgeschehen ein ganz anderes Bild, als die Staatsanwältin ihm vorwirft: Er sei mit seinem Kumpel allein in den Volmeauen gewesen, als ihm die große Gruppe entgegenkam. Er sei unvermittelt angegriffen worden. Der junge Mann, der jetzt als das Opfer gilt, hätte ihn zuerst mit einem Messer angegriffen, er hätte ihn „entwaffnet“ und zurückgestochen.

Seit sechs Monaten in Untersuchungshaft

„Mein Mandant, der sich seit nunmehr sechs Monaten in Untersuchungshaft befindet, beschreibt eine klassische Notwehrsituation“, sagt Verteidiger Ingo Kramer (Herdecke). „Mein Ziel ist es, das an den nächsten Prozesstagen exakt nachzuweisen.“