Hagen: Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen „Green IT“

Jan Schriewer nimmt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis stellvertretend für das GREEN IT Team per Zuschaltung im Livestream entgegen.

Hagen/Dortmund. Das Unternehmen „Green IT“, das seit 2020 auch einen Standort in Hagen hat, wurde für seine innovative und nachhaltige Arbeit ausgezeichnet.

Zum 14. Mal wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in diesem Jahr in Düsseldorf verliehen. Prämiert wurden innovative Zukunftsideen und Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Kommunen. Die Firma „Green IT“ mit Sitz in Dortmund, die seit dem vergangenen Jahr auch einen Standort in Hagen hat, wurde mit dem Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Klima“ ausgezeichnet. Der Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement.

Neben Innovationskraft und Vorbildfunktion im Bereich der nachhaltigen IT-Infrastruktur waren vor allem das ambitionierte Ziel einer „Zero Emission IT“ sowie die strategische Orientierung an den Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 ausschlaggebend für die Auszeichnung des Unternehmens, das im Januar 2020 die in Hagen ansässige Büro- und Informationstechnik-Traditionsfirma „Kesper“ übernommen hat.

Green IT will Ökologie mit Ökonomie vereinbaren und deckt zusätzlich Einsparpotenziale auf: Die IT-Konzepte des Unternehmens sollen unter anderem dabei helfen, den CO2-Ausstoß zu minimieren, den Papierverbrauch zu reduzieren und beim Energiemanagement helfen. Ein Beispiel: In Deutschlands erstem Rechenzentrum in einer Windenergieanlage bringt die Firma bis zu 60 Serverschränke von Kunden unter, die direkt mit Energie aus der Windkraftanlage gespeist werden.

Anerkennung für den Einsatz des Unternehmens mit Standort in Hagen

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund überzeugte die Jury mit einer Balance zwischen den drei Dimensionen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. In der offiziellen Jurybegründung heißt es: „Green IT setzt mit ihrem IT-Lösungsangebot in einem Bereich an, der im Hinblick auf Nachhaltigkeit bisher bei vielen Unternehmen noch immer vernachlässigt wird und der gleichzeitig ein großes CO2-Einsparpotenzial birgt.“ Hervorgehoben wird auch der Einsatz für den emissionsfreien IT-Betrieb, unter anderem durch die Integration klimafreundlicher Cloud-Dienstleistungen mit dem Partner „Windcores“ im Rechenzentrum in einer Windenergieanlage. Auch die Förderung der Arbeit von Imkern und das Engagement für Inklusion werden gelobt.

Green IT wird ausgezeichnet: „Das macht uns unglaublich stolz“

Auf die Nominierung beim „Neumarkter Lammsbräu Preis“ für Nachhaltigkeit, die Auszeichnung im Wettbewerb Büro und Umwelt vom Verein „B.A.U.M.“ und den Gewinn des „sol.IT-Future Awards“ des IT-Clubs Dortmund folgt mit dem Nachhaltigkeitspreis erneut eine besondere Würdigung: „Mit unseren Leistungen in einer Reihe mit führenden Unternehmen der Branchen und Vorreitern der Klimatransformation genannt zu werden, macht uns unglaublich stolz. Die Auszeichnung bedeutet für uns Anerkennung für unseren Einsatz im Bereich grüner IT-Lösungen. Gleichzeitig ist der Preis eine enorme Motivation, unsere Vision des klimaneutralen Arbeitsplatzes kompromisslos weiterzuverfolgen“, sagt Jan Schriewer, Geschäftsführer und Mitbegründer von Green IT.

Hochwasser trifft auch Standort in Hagen

Das Hochwasser im Juli hat auch Green IT in Hagen hart getroffen. „Doch aufzugeben war nie eine Option“ sagt Peter Kesper, Geschäftsführer am Standort. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Büroräume leergeräumt, getrocknet und saniert. Der IT-Dienstleister nutzte die Chance, zeitgleich in die Modernisierung zu investieren.

Bereits im vergangenen Jahr ist eine sechsstellige Summe in den Standort Hagen geflossen: unter anderem wurden die Büroräume ausgebaut. Das Hochwasser stoppte jedoch zunächst weitere Neuerungen. Zusätzliche Neueinstellungen sind allerdings geplant, mittelfristig sollen 15 Mitarbeiter am Standort arbeiten.

Kesper sieht sich wiederholt bestätigt, dass seine Entscheidung für Green IT goldrichtig war: „Die Geschäftsführung hat keinen Moment gezögert und uns Büroräume in Dortmund zur Verfügung gestellt. Ich erlebe Tag für Tag eine großartige Unterstützung, Rückhalt und Hilfsbereitschaft.“ Das ist nur einer der Gründe, warum Peter Kesper sich entschieden hat, seine Zeit als Geschäftsführer des Standortes vorzeitig um ein weiteres Jahr zu verlängern.

