Hagen: Nachmieter für Pottluck-Cafébar gesucht

Das war ein kurzes Gastspiel: Nur knapp drei Monate haben die Eisbar „Hitzefrei mit Schlappi“ und die angrenzende Cafébar geöffnet gehabt, nun sind beide Gastro-Stände in der kleinen Markthalle „Pottluck“ in der Hohenzollernstraße 13 schon wieder geschlossen – und das nicht aufgrund der Corona-Schließungsbestimmungen. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-mini-markhalle-geht-schritt-fuer-schritt-an-den-start-id230094696.html

Seit einigen Tagen wird die etwa 80 Quadratmeter große Gastraum-Fläche, die sich in einem Shop-in-Shop-Ladenlokal befindet, nun auch auf einem Immobilien-Portal zur Miete angepriesen. „Gastronomie in 1-A-Lage – Verkaufsstation Cafébar zu vermieten“ ist dort zu lesen.

Rückblick: Anfang August eröffnete Justin Pilkewicz (genannt Schlappi) im vorderen rechten Bereich des Ladenlokals die Eisbar „Hitzefrei­ mit Schlappi“. Der 23-Jährige plante, 18 verschiedene Sorten Eis anzubieten. Nur wenige Tage später übernahm „Schlappi“ auch die an seine Eistheke angrenzende Cafébar. „Die Umsätze waren in den vergangenen Wochen nicht berauschend“, begründet Justin Pilkewicz seinen Weggang; er möchte sich nun beruflich neu orientieren. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-vietnamesische-spezialitaeten-in-der-mini-markthalle-id230246050.html

Auf der linken Seite des Pottluck-Erdgeschosses (in dem Gebäude war bis Februar 2019 „Lederwaren Lingenberg“ ansässig) eröffnete Mitte August der Shop „Little Hanoi“. Betreiberin Phuong Thao Do bot an ihrem Stand traditionelle vietnamesische Küche an. Die 29-Jährige führt außerdem seit längerem einen Asia-Shop in der Frankfurter Straße 75. Ende August ging dann die Sushi-Bar „O-Bento“ in der Hohenzollernstraße 13 an den Start.

In beiden Gastro-Shops dürfen aufgrund der Corona-Einschränkungen derzeit keine Gäste Platz nehmen, in der Sushi-Bar können Kunden allredingsasiatische Häppchen selbst abholen.

Die Projektberaterin des Pottluck-Ladenlokals war bislang für unsere Zeitung nicht zu sprechen.