Hagen: „Nacht der Lichter“ in der Boeler St. Johannes-Kirche

Am Freitagabend findet die „Nacht der Lichter“ in der Boeler St. Johannes-Kirche statt

Boele. Stimmungsvoller und andächtiger Tipp für alle Interessierten. Am Freitag findet in der Boeler Johannes-Kirche die Nacht der Lichter statt.

Nach langer Corona-Pause findet am heutigen Freitag, 19. November, in der Boeler St. Johannes-Kirche wieder die beliebte „Nacht der Lichter“ statt. Eine Taizé-Andacht, zu der Interessierte herzlich eingeladen sind. Einlass ist ab 18.45 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Aufgrund der Corona-Situation ist die Anzahl der Besucher begrenzt. Es dürfen nur die gekennzeichneten Plätze eingenommen werden. In der Kirche besteht Maskenpflicht auch beim Singen. Standfeste Kerzen können in die Kirche erworben werden. Liedertexte werden ausgegeben.

