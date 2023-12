Hagen: Nachtexpresse fahren jetzt alle halbe Stunde

Hagen Die Nachtexpresse in Hagen fahren im neuen Jahr in einem dichteren Takt. Was den Busverkehr am Abend und nachts außerdem attraktiver machen soll.

Das Nachtexpress-Netz in Hagen wird ab dem 8. Januar erheblich attraktiver. Durch Umstellung an den beiden zentralen Haltestellen in der Innenstadt von Hagen und durch Anpassungen auf einigen Linien werden die Stadtteilzentren Haspe, Boele, Vorhalle, Eilpe und Hohenlimburg zweimal pro Stunde halbstündig versetzt angefahren. Die Linien werden in den Abendstunden ab 22.15 Uhr und bis in die Nacht hinein im Halb-Stunden-Takt bedient.

Berücksichtigt worden sind bei der Umsetzungen vor allem Wünsche der Fahrgäste und aus der Politik sowie die tatsächlichen Fahrgastzahlen. Ein zentraler Ansatz: Die Ankunftszeiten des Regionalexpress 4, der zwischen Aachen und Dortmund über Wuppertal und eben Hagen verkehrt, sollen so berücksichtigt werden, dass all jene, die in den Abendstunden diese Verbindung nutzen, problemlos sämtliche Linien im Nachtexpress-Netz am Zentralen Omnibusbahnhof erreichen können (Maximale Umstiegszeit: 15 Minuten). Die Züge, die aus Richtung Dortmund kommen, halten jeweils um 32 Minuten nach. Kommt der RE 4 aus Richtung Aachen, so gilt: Stopp in Hagen immer um 24 bzw. 25 Minuten nach.

Umstieg an zwei zentralen Haltestellen möglich

Daraus wiederum ergibt sich, dass die Busse im Spät- und Nacht-Netz nicht mehr wie bisher sternförmig und parallel von einer zentralen Haltestelle aus in die Stadtteile starten. „Der Umstieg findet“, so teilt die Hagener Straßenbahn mit, „dann an den Haltestellen ,Stadtmitte‘ oder ,Hauptbahnhof‘ statt.“

Alle halbe Stunde wird ab Januar auch die Strecke in Richtung Boele und die sogenannten Rembergachse befahren. Letztere wird direkt an den Hauptbahnhof angebunden.

Ringlinien fahren nach Hohenlimburg

Die Nachtexpresse 11 und 12 sollen künftig als Ringlinien nach Hohenlimburg fahren. Ersterer über die Autobahn 46 und Elsey, Letzterer über Holthausen. „In beiden Bussen können die Fahrgäste dann sitzenbleiben und auf der jeweils anderen Route zurück in Richtung Hagen fahren“, hatte Philippe Staat, Herr über die Fahrpläne und das Netz der Hagener Straßenbahn, einst das Prinzip erklärt. Außerdem habe man am Hohenlimburger Bahnhof von der Regionalbahn 91 aus Anschluss an den NE 11 Richtung Elsey und an den Stadtteil-Nachtexpress (NE 21), der von der Oerbernahmer bis Im Sibb fährt.

Sämtliche Änderungen sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.hst-hagen.de hinterlegt. Das Eingabedatum der Abfahrt muss dafür nach dem 8. Januar 2024 liegen. Das Fahrplanbuch wird aktuell produziert und ist im Laufe des Dezembers in den Kunden-Centern sowie bei den Vertriebspartnern der Hagener Straßenbahn erhältlich. Informationen unter der kostenfreien Servicerufnummer Tel. 0800/6504030.

Umstellung kostet 200.000 Euro

Insgesamt ergeben sich durch die Umstellungen und Verbesserungen Mehrkosten von 200.000 Euro pro Jahr. Das liegt unter anderem daran, dass die Hagener Straßenbahn zwei Busse mehr einsetzen wird. Dafür wiederum braucht es mehr Personal.

Das sind die Routen im neuen Nachtexpress-Netz:

NE1: Bathey – Boele – Helfe – Loxbaum – Hbf – Stadtmitte – Remberg – Emst – Bissingheim. Von „Bathey“ bis „Stadtmitte“ bleibt der NE1 unverändert. Ab „Stadtmitte“ fahren die Busse auf dem Linienweg der 541 über Remberg und Emst bis Bissingheim. Gemeinsam mit der Linie NE6 bildet der NE1 auf dem Abschnitt Boele bis Remberg nahezu einen 30-Minuten-Takt.

NE2: Westerbauer Bf – Kipper – Haspe – Kuhlerkamp – Hbf – Stadtmitte – Fleyer Viertel – Loxbaum – Fley – Helfe – Kabel. Von Westerbauer bis Stadtmitte bleibt der NE2 unverändert. Ab Stadtmitte fährt der NE2 über Fleyer Viertel, Fley und Helfe nach Kabel und ersetzt in diesem Abschnitt den bisherigen NE7.

NE3: Gevelsberg Hbf – Westerbauer – Haspe – Hbf – Stadtmitte – Eilpe – Dahl – Rummenohl. Von Gevelsberg bis Haspe bleibt der Linienweg unverändert. Ab der Haltestelle „Mercedes Jürgens“ fährt die Linie künftig in beiden Richtungen über die Lange Straße. Ab Stadtmitte übernimmt der NE3 den Fahrweg des ehemaligen NE4 und fährt über Eilpe und Dahl bis Rummenohl Sterbecke. Der Fahrplan in Richtung Rummenohl ändert sich dadurch um ca. eine halbe Stunde.

NE4: Westerbauer Schleife – Quambusch – Spielbrink (nur Richtung Westerbauer) – Haspe – Hestert – Buschey – Hbf – Stadtmitte – Franzstr. – Eilpe – Riegerbusch – Selbecke – Zurstraße – Breckerfeld. Von Westerbauer bis Stadtmitte bleibt der Linienweg nahezu unverändert. Ab Stadtmitte übernimmt der NE4 den Linienweg des ehemaligen NE3 über Franzstraße und Eilperfeld bis nach Breckerfeld. Der Fahrplan ändert sich um ca. eine halbe Stunde und ermöglicht nun auch den direkten Anschluss des RE4 aus Richtung Düsseldorf nach Breckerfeld. Die letzte Fahrt erfolgt künftig ebenfalls eine halbe Stunde später als bisher.

NE5: Brockhausen – Vorhalle – Eckesey – Hbf – Stadtmitte – FH Südwestfalen – Halden – Berchum (nur Richtung Garenfeld) – Garenfeld. Der NE5 bleibt in seiner Linienführung unverändert.

NE6: Südufer Hengstey – Boele – Loxbaum – Alleestr. (nur Richtung Hengstey) – Hbf – Stadtmitte – Remberg – Herbeck. Von Südufer Hengstey bis Boele Markt ersetzt der NE6 den bisherigen NE31. Weiter geht es auf direktem Weg zum Loxbaum, dann zum Hauptbahnhof und zur Stadtmitte. Ab Stadtmitte fährt der NE6 wie auch zuvor über den Remberg bis nach Herbeck. Gemeinsam mit dem NE1 bildet der NE6 über weite Strecken überlagert einen 30-Minuten-Takt.

NE7: Stadtmitte – Kabel. Der NE7 entfällt und wird durch den neuen NE2 ersetzt.

NE9: Stadtmitte – Hbf – Eckesey – Vorhalle – Vossacker. Der NE9, der vom Busverkehr Rheinland betrieben wird, wird ebenfalls in das neue Fahrplankonzept integriert. Während der Linienweg unverändert bleibt, werden die Fahrplanzeiten leicht angepasst. Zudem fährt der NE9 an den Wochenendnächten künftig zwei zusätzliche Runden.

NE11: Ringlinie: Hagen Hbf – Stadtmitte – Reh – Elsey – Hohenlimburg Bf (weiter als NE12). Die Linie NE11 fährt ab Stadtmitte wie der bisherige NE1 nach Hohenlimburg. Am Hohenlimburger Bahnhof wechselt der NE11 auf den NE12 in Richtung Holthausen.

NE12: Ringlinie: Hagen Hbf – Stadtmitte – Wasserloses Tal – Emsterfeld – Holthausen – Hohenlimburg Bf (weiter als NE11). Die Linie NE12 fährt wie der bisherige NE2, allerdings ab Stadtmitte auf direktem Weg wie die Linie 518 über Emsterfeld nach Hohenlimburg. Am Hohenlimburger Bahnhof wechselt der NE12 auf den NE11 in Richtung Elsey.

NE19: Hbf – Stadtmitte – Höing – Boelerheide – Eckesey – Herdecke – DO-Kirchhörde. Der NE19 bleibt in seiner Linienführung unverändert. Der Fahrplan wird geringfügig angepasst.

NE21: Im Sibb – Hohenlimburg Bf – Oege (nur Richtung Obernahmer) – Unternahmer – Obernahmer. Der NE21 schließt nun auch den Bereich Im Sibb an das NE-Netz an. Im Bereich Obernahmer übernimmt der NE21 den Fahrweg des bisherigen NE2.

