Hagen: Nächste mobile Impfaktion kommt nach Hohenlimburg

Am 28. Mai sollen Obdachlose und Menschen in prekären Wohnverhältnissen vor dem Rathaus in Hohenlimburg geimpft werden

Hohenlimburg/Hagen. Am 28. Mai sollen Obdachlose und Menschen in prekären Wohnverhältnissen vor dem Rathaus Hohenlimburg geimpft werden

Die nächste Impfaktionen für Obdachlose und Menschen in prekären Wohnverhältnissen wird am 28. Mai in Hohenlimburg stattfinden. Von 12 bis 16 Uhr steht medizinisches Personal in drei Zelten vor dem Rathaus Hohenlimburg, Freiheitstraße 3, bereit. Und auch das Ärztemobil wird vor Ort sein.

Voller Impfschutz nach einer Dosis

Bei der Aktion werden Sonderkontingente des Impfstoffs von Johnson&Johnson verimpft, bei dem keine Zweitimpfung nötig ist. Es ist die vierte mobile Impfaktion dieser Art in einem hiesigen Stadtteil. Mit 426 Impfungen hat die Impfaktion für Obdachlose und Menschen in prekären Lebenssituationen in Haspe die Nachfrage der beiden vorangegangenen Aktionen in Wehringhausen und Altenhagen noch übertroffen. Die weiterhin hohe Inzidenz ermöglicht es der Stadt Hagen, zusätzliche Impfaktionen durchzuführen. „Die Aktion in Haspe hat noch einmal bestärkt, wie groß das Interesse der Menschen an einer Impfung direkt in den Stadtteilen ist – trotz zwischenzeitlich mehrstündiger Wartezeit“, sagt Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Hagen. „So erreichen wir auch Menschen in besonderen Lebenslagen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Termin im Impfzentrum oder in der Arztpraxis vereinbaren können.“

Personen U60 nur nach Aufklärungsgespräch

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Impfstoff von Johnson&Johnson nur für Personen über 60 Jahren. Interessierte unter 60 Jahren können auf eigenen Wunsch nach einem entsprechenden Aufklärungsgespräch aber auch mit Johnson&Johnson geimpft werden. Die zu impfenden Personen sollten, falls vorhanden, ihren Impfausweis mitbringen.

Für Personen, die in der Vergangenheit eine Thrombose hatten, eine Gerinnungsstörung haben, in einer hohen Cortisonbehandlung sind oder Frauen, die rauchen und gleichzeitig die Antibabypille nehmen, ist die Impfung mit dem Einmalimpfstoff Johnson&Johnson nicht empfohlen. Sollte eines der Kriterien zutreffen, möge sich die betroffene Person zwecks medizinischer Beratung an ihren Haus- oder Facharzt wenden, bittet das Gesundheitsamt der Stadt Hagen.

Sonderkontingente für die Aktion bereitgestellt

Die Sonderimpfaktionen mit eigens durch das Land NRW zur Verfügung gestelltem Impfstoff werden durch das große Engagement zahlreicher Beteiligter von Luthers Waschsalon, des Deutschen Roten Kreuzes, des städtischen Gesundheitsamtes, des Impfzentrums, einigen niedergelassener Ärzte, der Feuerwehr Hagen und des Rettungsdienstes, des Ordnungsamtes und der Polizei sowie des Kommunalen Integrationszentrums und des städtischen Quartiersmanagement ermöglicht.

Laut Stadt werden die Impfaktionen nach dem Halt in Hohenlimburg auch in weiteren Stadtteilen fortgesetzt. Hierzu laufen derzeit noch die Planungen.

