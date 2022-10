Hagen: Nächstes Rad-Element da – Der rote Aufstellstreifen

An der Martinstraße in Westerbauer ist ein Radaufstellstreifen entstanden.

Westerbauer. Der Radaufstellstreifen an der Martinstraße ist ein weiterer Stück für mehr Radfahrsicherheit in Hagen. So funktionieren die roten Boxen.

Mehr Platz und mehr Sicherheit für den Radverkehr in der Martinstraße verspricht ab sofort ein so genannter „aufgeweiteter Radaufstellstreifen“. Die Radfahrer können den motorisierten Verkehr jetzt auf einem Schutzstreifen am rechten Fahrbahnrand überholen und sich schließlich auf einer markierten Fläche vor dem motorisierten Verkehr aufstellen.

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen bedeutet mehr Sicherheit, da sich die Radfahrer so im direkten Blickfeld der Autofahrerinnen und Autofahrer befinden. Der Aufstellstreifen bildet ein weiteres Stück eines zusammenhängenden Radverkehrsnetzes. Parallel zur B7 verläuft ein gemeinsamer Geh- und Radweg, welcher von der Sport- und Freizeitanlage Haspe bis zur Martinstraße reicht und somit eine Verbindung zwischen dem Hasper Zentrum bis zur Stadtgrenze Gevelsberg herstellt. So besteht nun ein weiterer Bereich für den Radverkehr auf der Strecke zwischen Haspe und Gevelsberg. Der Anschluss aus dem Ennepepark ist ebenfalls komfortabler gestaltet. Im Zuge der Markierungsarbeiten wird auch das Umlaufgitter, welches den gemeinsamen Geh- und Radweg von der Martinstraße trennt, gemäß den aktuellen Richtlinien angepasst, sodass das Überqueren mit dem Fahrrad einfacher ist. Die Ampel wird in Zukunft verkehrsabhängig geschaltet.

Zuletzt hatte diese Zeitung gecheckt wie gut die neuen Radwege auf dem Innenstadtring sind. Dort sind sogar ganze Spuren eingezogen worden. Wie die Fahrt von Redakteur Mike Fiebig dort verlaufen ist, lesen Sie hier.

