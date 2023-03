Der Fachbereich für Psychologie der Fernuniversität Hagen freut sich anlässlich des Richtfestes, dass trotz gestörter Lieferketten der Baufortschritt so zügig voran geht.

Bauprojekt Hagen: Neubau an der Fernuni – Blick auf die Fortschritte

Hagen. Der Neubau der Fakultät für Psychologie ist rasant Tempo in die Höhe gewachsen. Nun beginnt der Innenausbau. Ein Blick auf die Baustelle in Hagen

Die bunten Bänder des Richtkranzes flattern im Wind. Zum Richtfest auf dem Campus der Fernuniversität in Hagen kommt sogar die Sonne raus und strahlt in die hellen Räume des Rohbaus hinein. Gut ein halbes Jahr nach dem Baubeginn ist ein Meilenstein erreicht. Das nachhaltige Gebäude ist im rasanten Tempo in die Höhe gewachsen. Nun beginnt der Innenausbau.

Im Sommer 2022 sind die Bagger angerollt. Gut ein halbes Jahr nach dem Baubeginn für den Neubau der Fakultät für Psychologie ist das klimaneutrale Gebäude direkt am Anfang des Universitätsgeländes im raschen Tempo in die Höhe geschossen. Die Bauelemente sind fertig montiert, die Gebäudehülle ist regendicht. Diesen wichtigen Meilenstein hat die Fernuniversität jetzt beim Richtfest mit rund 100 Gästen gefeiert. Vertreten waren die Partner des Bauprojekts, die Stadtspitze und das Ministerium bis hin zu allen Bereichen der Hochschule, insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät für Psychologie. Sie lernten in Führungen ihre neue Wirkungsstätte kennen.

Schneller Baufortschritt

Kanzlerin Birgit Rimpo-Repp und Thorsten Schenk, Niederlassungsleiter des Bauunternehmens Goldbeck in Dortmund, hoben den schnellen Baufortschritt und die Nachhaltigkeit des Gebäudes hervor. Gebaut wird materialreduziert, beheizt mit Erdwärme, auf dem Dach liefert eine Photovoltaikanlage Solarenergie. „In Zeiten von gestörten Lieferketten sowie von Material- und Personalengpässen sind wir sehr froh, dass wir in unserem sportlichen Zeitplan liegen“, sagte Kanzlerin Birgit Rimpo-Repp. „Das ist eine besondere Herausforderung“, ergänzte Thorsten Schenk.

Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz freute sich, dass eine Vision nun mit einem neuen Gebäude eine Heimat erhält. „Es ist schön zu sehen, wie der Campus weiter wächst“, so Schulz. „Die Fernuni mit ihren 1800 Beschäftigten ist eine der größten Arbeitgeberinnen unserer Stadt. Das ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“ Er bedankte sich zudem für den freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz im Zuge der Baumaßnahme. Ende des Jahres hatte die Fernuni gemeinsam mit der Firma Goldbeck nämlich 2000 Setzlinge im Hagener Süden gepflanzt.

13 Lehrgebiete unter einem Dach

Prof. Andreas Mokros als neuer Dekan der Fakultät für Psychologie und seine Vorgängerin Prof. Ingrid Josephs freuten sich mit Blick auf die wachsende Zahl der Studierenden und Lehrenden, bald mit allen Lehrgebieten gemeinsam unter einem Dach zu arbeiten. „Die Räume für die Psychologie reichten nie aus“, bilanzierte Josephs. „Nun entsteht unser dauerhaftes Zuhause auf dem Campus.“

Die 2018 gegründete Fakultät für Psychologie ist weiter im Aufwind. Inzwischen forschen und lehren hier 13 Lehrgebiete. Im laufenden Wintersemester sind rund 12.800 Studierende im Bachelor und Master Psychologie eingeschrieben. Ein Psychologie-Studium an der Fernuniversität ist in Hagen ohne NC möglich.

Einzug im Frühjahr 2024

Indes bleibt der Zeitplan für das rund 19 Millionen Euro teure Bauprojekt, das aus Landesmitteln finanziert wird, ambitioniert. Bis Ende 2023 soll der Innenausbau fertig sein. Lehrende und Forschende aus der Psychologie wollen im Frühjahr 2024 einziehen. Bisher sind die 13 Lehrstühle der Fakultät noch auf mehrere Gebäude verteilt.

