Hagen: Neue Idee im Kampf gegen Cyber-Kriminalität

Das Forschungsprojekt „Simargl“ sagt Cyberangriffen den Kampf an. Im Mai 2019 fiel am Hagener Campus der Startschuss für das Projekt. Hier zu sehen : Prof. Dr. Jörg Keller

Hagen. Das Forschungsprojekt „SIMARGL“ soll Firmen helfen, Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen. Die Fernuni Hagen hat bei der Forschung mitgewirkt.

Im Mai 2019 fiel am Hagener Fernuni-Campus der Startschuss für das Forschungsprojekt „SIMARGL“ (Secure Intelligent Methods for Advanced Recognition of Malware and Stegomalware). Gemeinsam mit 13 weiteren Projektpartnerinnen und -partnern aus sieben EU-Ländern arbeitete die Fernuniversität unter der Leitung von Informatiker Prof. Jörg Keller an der Entwicklung eines Toolkits, um Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen.

Mit Erfolg – nach drei Jahren intensiver Forschungsarbeit wird das Toolkit bei den kommerziellen Partnern eingesetzt. Die Europäische Kommission förderte das Projekt im Rahmen des Programms Horizont 2020 mit rund fünf Millionen Euro.

Erfolg für die Fernuni

Das Ergebnis ist nicht nur aus der Sicht der Wirtschaft erfreulich. „Auch aus der wissenschaftlichen Perspektive war das Projekt ein viel größerer Erfolg, als wir gedacht haben. Das freut mich besonders“, sagt Prof. Jörg Keller (Lehrgebiet Parallelität und VLSI). Die Anzahl der Vorträge und der Publikationen haben die Erwartungen übertroffen. „Zudem haben die wissenschaftlichen Beschäftigten des Projektes an der Fernuni von ‚SIMARGL‘ sehr profitiert. Vier Doktorandinnen und Doktoranden haben ein gutes Stück ihrer Promotionsvorhaben umsetzen können.“

+++ Lesen Sie auch: Fernuni-Professor aus Hagen ist Hassrednern im Netz auf der Spur +++

Die Fernuniversität war als Koordinatorin maßgeblich an dem Cybersicherheits-Projekt beteiligt. Sie war sowohl wissenschaftlich an den technischen Entwicklungen beteiligt als auch als Anlaufstelle für die Europäische Kommission. Auch für die finanziellen Fördermittel war sie verantwortlich und verteilte diese vertragsgemäß an die jeweiligen Projektpartner.

Das Projekt „SIMARGL“ verfolgte das Ziel, den neuen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zu begegnen und ein integriertes und validiertes Toolkit zu erarbeiten. „Die Projektarbeit verlief durch die Corona-Pandemie aber anders als geplant“, sagt Jörg Keller. Nach dem ersten Treffen in Präsenz fanden bis auf einen Termin alle weiteren Termine via Videokonferenz statt. „Rückblickend hat das sehr gut geklappt. Wir haben uns öfter getroffen, diese Meetings aber kürzer gehalten, denn bei zu langen Videokonferenzen findet zu wenig Interaktion statt.“

Schadsoftware kann identifiziert werden

Der Zugriff auf das Toolkit funktioniere über ein sogenanntes „Dashboard“. Dieses zeigt „Zustände“ eines Netzwerkes an, beispielsweise eines Unternehmens. Dort beobachten Beschäftigte gewisse Vorgänge. „Ein Projektpartner ist ein großer Internet- und Mobilfunkanbieter in Polen. Beispielsweise senden sich die Menschen dort jeden Tag eine Menge an Bildern hin- und her. In diesen könnte Schadsoftware versteckt sein“, erklärt Keller.

+++ Absolvent der Fernuni in Hagen fliegt als Astronaut ins All +++

Das Toolkit besteht aus verschiedenen Programmen, die auch im Zusammenspiel interagieren können. Im Dashboard könnte ein IT-Werkzeug beispielsweise feststellen, dass in den letzten 24 Stunden zehn Bilder mit Schadsoftware infiziert waren. „Das ist ein typischer Bericht, den IT-Mitarbeitende im Dashboard vorfinden. Sie können dann weitere Untersuchungen durchführen mit verschiedenen Werkzeugen, die bei SIMARGL entwickelt und weiterentwickelt wurden.“

Toolkit richtet sich an Firmen

Besonders macht das Projekt die Möglichkeit, alle entwickelten IT-Werkzeuge direkt in der Praxis in großen Netzwerken zu testen. „Oft haben wir das Problem, dass wir IT-Systeme nicht auf Massentauglichkeit testen können“, so der Professor weiter.

Das Toolkit konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Herz und Nieren prüfen. „Es ist nicht für den privaten Gebrauch gedacht, sondern richtet sich an Unternehmen oder öffentliche Institutionen.“ Es wird eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Das ist der Aktualität geschuldet, denn die IT-Sicherheit entwickelt sich rasch weiter: „Einige Projektpartnerinnen und -partner möchten die einzelnen IT-Werkzeuge weiterentwickeln.“

+++ Fernuni in Hagen: Universitätsbibliothek erhält neuen Eingangsbereich +++

Vier Doktorandinnen und Doktoranden der Fernuni haben an den einzelnen Teilprojekten mitgewirkt. Dabei wurden sie von Senior-Wissenschaftlern begleitet: Dr. Michal Choras, Dr. Wojciech Mazurczyk und Prof. Jörg Keller. Choras übernahm die Projektkoordinatorin und Keller hatte die Aufgabe des wissenschaftlichen Koordinators inne. Zudem wurde das Projektmanagement intensiv vom Forschungsservice und der Drittmittelabteilung der Fernuniversität unterstützt.

Immer mehr Cyberangriffe

„Seit Projektbeginn passieren Cyberangriffe häufiger. Das liegt an der stetig wachsenden Digitalisierung. Es nutzen immer mehr Menschen das Smartphone oder den Computer und so steigt auch die Anzahl der Kriminellen“, sagt Keller. Täter entwickeln immer bessere Techniken – die Schadsoftwares kommunizieren unauffälliger und bleiben häufig länger unentdeckt. Sie können bei Unternehmen oder auch öffentlichen Einrichtungen zu massiven Schäden führen. Das entwickelte Toolkit im Projekt ist gerade gegen diese unauffällige Kommunikation vorgegangen und versucht Muster zu erkennen.

Nach der Arbeit bei „SIMARGL“ bereitet Prof. Keller übrigens schon ein weiteres EU-Projekt vor. Mit einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat er wieder europäische Partner zusammengebracht, um einen Förderantrag im Forschungsförderprogramm Horizon Europe einzureichen. Das Projekt nennt sich „IMACOSAR“ (Intelligent Monitoring and Countermeasures of Stego Malware and Ransomware). Das geförderte IT-Vorhaben fokussiert sich dabei auf die Entwicklung von Lösungen aus der Künstlichen Intelligenz zur Abwehr neuartiger Cyberattacken.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen