Hagen: Neue Möglichkeiten zur Tumorbehandlung

Hagen. Das MVZ im Allgemeinen Krankenhaus weitet die Strahlentherapie am Standort in Hagen aus. Sie ist besonders schonend für das Gewebe.

Das MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock und Partner hat die Strahlentherapie an seinem Standort in Hagen modernisiert und ausgeweitet. Die neue Technik ermöglicht innovative Behandlungsmethoden. Mit dem hochmodernen Linearbeschleuniger können gutartige Erkrankungen genauso wie bösartige Tumore strahlentherapeutisch bestmöglich behandelt werden.

Besonders schonend für gesundes Gewebe

„Mit der neuen Technik bieten wir den Patienten eine Behandlung der Extraklasse“, betont Dr. Susanne Vornholt, Fachärztin für Strahlentherapie. „Die Bestrahlung kann nun noch genauer geplant werden und ist so besonders schonend für das umliegende gesunde Gewebe.“

Durch 4-D-Bildgebung und eine virtuelle Oberflächenabtastung können im Allgemeinen Krankenhaus zukünftig innovative Behandlungen wie atemgesteuerte Hochpräzisionsbestrahlung angeboten werden. Dabei berücksichtigt das Modell Catalyst der Firma C-Rad die Atembewegungen des Patienten.

Kleine Tumore gezielter bestrahlen

Dr. Susanne Vornholt, Fachärztin für Strahlentherapie Foto: MVZ

Das moderne Gerät unterstützt so bei der exakten Planung und Bestrahlung des erkrankten Gewebes. Die umliegenden gesunden Regionen werden dabei wenig in Mitleidenschaft gezogen und bestmöglich geschont. „Besonders kleinvolumige Tumore können noch gezielter bestrahlt werden“, erklärt Vornholt.

Die Genauigkeit ermöglicht zudem den Einsatz höherer Strahlendosen. Dadurch kann die Dauer und die Anzahlung der Behandlungen oft verringert werden.

Während der Bestrahlung wird die Oberfläche des Patienten mit einer hochmodernen Scan-Technik abgetastet und jede Bewegung millimetergenau überwacht. Sollte der Patient die vorgesehene Position minimal verlassen, bricht die Bestrahlung automatisch ab.

Perfekte Positionierung vom Patienten

Über visuelle computergesteuerte Signale kann der Patient perfekt positioniert werden. Durch farbiges Licht, das auf den Körper projiziert wird, sehen Arzt und medizinische Assistenten, ob der Patient optimal liegt. Bei der korrekten Justierung hilft zudem die bewegliche und per Computer präzise steuerbare Plattform, auf der der Patient liegt. Das Gerät merkt sich die richtige Positionierung des Patienten für die nächste Bestrahlung.

Das MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock und Partner hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Es wurde 1993 von Prof. Dr. Detlev Uhlenbrock gegründet. An 13 Standorten bietet das MVZ medizinische Leistungen in der Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin an.