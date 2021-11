Hagen: Neuer Ratskeller will Mitte Dezember öffnen

Gastronomie in Hagen

Hagen. Die Gaststätte „Hopfen und Salz im Ratskeller“ hofft auf eine baldige Eröffnung. Anfangs will Pächterin Ronge draußen Ersatz-Toiletten platzieren.

„Wir stehen in den Startlöchern und hoffen, spätestens Mitte Dezember in Hagen Eröffnung feiern zu können“, sagt Desiree Ronge, Pächterin des Hopfen und Salz im Ratskeller (früher Ratskeller). Erst hatte Corona die Neueröffnung ausgebremst, dann die Hochwasser-Katastrophe im Juli, die den im Souterrain der Volme-Galerie beheimateten Gastro-Betrieb stark getroffen hatte. Außerdem musste in puncto Brandschutz nachgebessert werden.

„Die Brandschutzauflagen haben wir erfüllt, kleine Restarbeiten werden Anfang der kommenden Woche erledigt“, erläutert Stephan Schnitzler. Der Geschäftsführer von Phoenix Development (dem neuen Eigentümer der Volme-Galerie) ist erleichtert, dass es auch bei der Beseitigung der durch die Flutkatastrophe verursachten Schäden vorwärts geht. „Wenn unserer Pächterin die von ihr bei der Stadt Hagen beantragte Nutzungsgenehmigung vorliegt, kann sie von unserer Seite her loslegen.“

Sie habe, erklärt Desiree Ronge, eine Betriebsbeschreibung samt Brandschutzkonzept eingereicht und hoffe nun auf eine baldige Öffnungsgenehmigung seitens der Stadt.

Ein Knackpunkt sind allerdings die Toiletten im Untergeschoss der Gaststätte, die noch stark beschädigt sind. „Die Toiletten werden von uns saniert. Wir planen, in Nähe des Objektes Ersatz-Toiletten zu platzieren“, sagt Stephan Schnitzler.

Genehmigung für Ersatz-Toiletten liegt vor

Die Gästetoiletten könnten kurzfristig leider nicht erneuert werden, bestätigt Desiree Ronge, deshalb müsste sie anfangs auf Ersatz-Toiletten setzen. In Zeiten des Weihnachtsmarktes, dessen Zentrum sich auf dem Friedrich-Ebert-Platz (also direkt vor der Gaststätte) befindet, kein leichtes Unterfangen. „Aber ich habe mit dem Marktleiter und dem Ordnungsamt alles besprochen und eine Genehmigung für die Ersatz-WCs bekommen“, versichert Ronge erleichtert.

Die neue Theke in lasierter Eiche wurde jüngst eingebaut, und auch Tische und Stühle stehen zum Aufbau parat.

Der neue Gastrobetrieb L’ Osteria, der sich ebenfalls in der Volme-Galerie befindet und auch vom Hochwasser stark betroffen war, konnte bereits eröffnen. Das italienische Trend-Restaurant konnte vor gut einer Woche (am 12. November) die ersten Gäste begrüßen.

