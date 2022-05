Valerio Ruscigno und seine Frau Quezia sind ab sofort in der Gaststätte Spinne in der Hagener Innenstadt anzutreffen. Der neue Pächter will auch junges Publikum ziehen.

Gastronomie Hagen: Neuer Wirt der Spinne will auch jüngere Gäste ziehen

Hagen. Heute geht die Traditionsgaststätte Spinne mit dem neuen Pächter Valerio Ruscigno in Hagen wieder an den Start. Wie er junge Gäste ziehen will.

Knapp ein halbes Jahr stand die Traditionsgaststätte Spinne in der Hagener Innenstadt leer, seit dem heutigen Donnerstag, 19. Mai, hat die Kneipe wieder geöffnet.

Valerio Ruscigno ist neuer Pächter der Spinne, unterstützt wird der 35-Jährige von seiner Frau Quezia und drei Angestellten.

Rückblick: Im Februar 2019 hatte Frank Beckenbach das beliebte Gasthaus in der Hohenzollernstraße übernommen. Der Gebäudekomplex befindet sich im Besitz der Familie Klaus Rehpenning, Pächter ist seit vielen Jahren Wolfgang Schneider, der den Betrieb an Wirte unterverpachtet. Ende 2021 verließ Beckenbach als Pächter die Spinne.

„Wir warten noch darauf, dass die neue Außenwerbung angebracht wird“, sagt der neue Pächter Ruscigno. Der Schriftzug über der Tür lautet dann „Spinne Bar-Café“.

Valerio Ruscigno hat bis Ende April das Restaurant „Bauernstuben am Hengsteysee“ betrieben (die Gaststätte steht derzeit leer) und möchte nun im Herzen der City „voll durchstarten“.

Cocktails und Live-Musik

„Auch jüngere Leute sollen die Spinne kennenlernen“, betont der neue Pächter, daher biete man künftig auch verstärkt Cocktails und Live-Musik an. „Unser Ziel ist es, Leute aller Generationen zu uns zu holen, zu unterhalten und natürlich auch Geld zu verdienen“, sagt der 35-Jährige, der vorerst nur den linken Teil des Gebäudekomplexes öffnet.

Ab dem heutigen Donnerstag wieder geöffnet: die Gaststätte Spinne in der Hohenzollernstarße. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Wenn der Bar- und Café- Bereich gut anläuft, kümmere ich mich in ein paar Wochen oder Monaten um den rechten Teil, also ums Restaurant, aber alles Schritt für Schritt“, betont der in Apulien geborene Mann.

Neue Theken-Illumination

Was sich in der Kneipe im Vergleich zu früher geändert hat? Die Inneneinrichtung wirkt freundlicher, es wurde eine neue Theken-Illumination angeschafft, und Bordeaux ist nun die beherrschende Farbe. Zwei Spielautomaten wurden an der Wand befestigt, und vor der Kneipe mit etwa 40 Sitzplätzen wurde ein Kinderspielgerät – ein beweglicher Hubschrauber – platziert.

Übrigens bietet der Biergarten ungefähr 80 Besuchern Platz.

„Große Speisen“ wird es in der Spinne nicht geben, „wir bieten Fingerfood wie Nachos und Oliven, außerdem Desserts, an“, so Valerio Ruscigno. Außerdem gibt’s eine Eistheke im Eingangsbereich der Gaststätte.

Der ehemalige Tuba-Keller im Souterrain des Gebäudes wird ab Donnerstag, 26. Mai, wieder öffnen. „Aus dem Tuba-Keller wird die Brasil-Bar“, erklärt der Pächter stolz und ergänzt lächelnd: „Meine Frau ist schließlich Brasilianerin.“ In der Brasil-Bar werden zwei Dart-Automaten aufgehängt, Cocktails gemixt und abends soll es Live-Musik geben. „Wir planen auch eine Capoeira-Tanz-Veranstaltung und DJ-Abende“, so Valerio Ruscigno.

Täglich geöffnet

Öffnungszeiten der Spinne an der Hohenzollernstraße: montags bis mittwochs 10.30 bis 1 Uhr, donnerstags bis samstags 10.30 bis 3 Uhr, sonntags von 10.30 bis 00.00 Uhr.

