Hagen: Neueröffnung des Stadtmuseums erneut verschoben

Der Verwaltungssitz des Fachbereichs Kultur am Museumsplatz 3 soll künftig auch das Stadtmuseum beherbergen.

Hagen. Warum der geplante Eröffnungstermin des Stadtmuseums in Hagen geplatzt ist und wie es mit den zugesagten Fördergeldern aussieht.

Die geplante Wiedereröffnung des Stadtmuseums Hagen zieht sich noch länger hin als geplant. Nun geht die Verwaltung von Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 aus. „Wir können den Zeitplan nicht einhalten, da wir Nachforderungen des Bauamtes sowie der Unteren Denkmalbehörde nachkommen müssen“, erklärte Michael Fuchs,Verwaltungsleiter im Fachbereich Kultur, in der heutigen Sitzung (1. September) des Kultur- und Weiterbildungsausschusses (KWA).

Konkret: Die für das neue Stadtmuseum (es wird im historischen Gebäude des Land- und Kreisgerichts am Museumsplatz 3 eingerichtet) angedachten Durchbrüche werden nicht wie geplant genehmigt. Die Durchbrüche sollten größere, ausstellungsgerechte Räume schaffen. Der als Museumsfläche integrierte Flur sollte ebenfalls große Türöffnungen erhalten, diese müssten, so Fuchs, nun kleiner ausfallen und einige Bögen müssten erhalten bleiben. Außerdem hätte es Nachfragen zum Brandschutz gegeben.

Die von Bauamt und Unterer Denkmalbehörde geforderten Änderungen würden nicht nur die Bau- und Planungskosten erhöhen, sondern auch eine mindestens dreimonatige Verschiebung der Eröffnung mit sich bringen. „Unsere Architekten halten eine Eröffnung im Dezember 2022 für realistisch, allerdings müssen wir außerdem von Problemen bei der Beschaffung von Baumaterial und von Mehrkosten für Baumaterial ausgehen“ räumt Michael Fuchs ein.

Ein konkretes Einweihungsdatum steht daher noch nicht fest, die Eröffnung kann also durchaus auch erst 2023 erfolgen.

In das Stadtmuseum (es war bis 2015 in der Wippermann-Passage in Eilpe ansässig, wurde dort dann allerdings aus Kostengründen aufgelöst) fließen 1,75 Millionen Euro Fördergelder. „90 Prozent der Förderung trägt das Land NRW“, teilt der Verwaltungsleiter mit. Daher müsse nun schnellstens mit Vertretern des Landes gesprochen werden, um die Förderung nicht zu gefährden, „wir können aufgrund der neuen Auflagen nun nicht alle Mittel, die für das Jahr 2021 vorgesehen waren, abrufen und hoffen daher auf eine Förderfristverlängerung“.

Ursprünglich war die Wiedereröffnung des Stadtmuseums in direkter Nähe des Kunstquartiers für Herbst 2019 (also vor zwei Jahren) geplant, dann wurde der Termin auf 2021 (auf das Jubiläumsjahr „275 Jahre Hagener Stadtrechte“) verschoben, zuletzt ging die Verwaltung von einer Einweihung im September 2022 aus.

