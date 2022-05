Hagen: Neues Angebot für Gesamtschüler in den Schulpausen

Helfe. An der Gesamtschule Fritz Steinhoff in Helfe gibt es jetzt eine Spieletheke. Das neue Angebot ist für die Schüler aber nicht unbegrenzt verfügbar.

Reifen, Bälle, Frisbee, Spike Ball und vieles mehr: Die neue Spieletheke an der Gesamtschule Fritz Steinhoff in Helfe ist wirklich bestens ausgestattet. Das dort gelagerte Spiel- und Sportmaterial kann ab jetzt von den Schülern während der Unterrichtspausen ausgeliehen werden. Denn nach dem langen Sitzen in den Schulstunden tut etwas Bewegung an der frischen Luft bekanntlich besonders gut...

Die Spieletheke ist ein Ort, über den Schüler Spiel- und Sportangebote ausprobieren, erfahren oder auch neu entwickeln können. Außergewöhnlich an dem neuen, von der Hagener Sparkassenstiftung finanzierten Angebot ist das Zusammenspiel von sportlichen, pädagogischen und digitalen Aspekten.

Begrenzte Zahl an Geräten

Wenn ein Schüler sich Spielmaterial ausleihen möchte, muss er sich zuvor auf einer schulinternen Seite im Internet anmelden, das gewünschte Gerät auswählen und es per QR-Code und unter Vorlage des Schülerausweises an der Spieletheke abholen. „Hierzu ist die gesamte Schulgemeinde über die Plattform Logineo berechtigt“, berichtet Sportlehrerin Birgit Geisweid, die die Anschaffung der Spiele-Theke in die Wege geleitet hat. Pro Pause werde nur eine begrenzte Anzahl an Geräte ausgegeben: „Damit die Schüler das Angebot wertzuschätzen lernen.“

Sporthelfer mit vielen Ideen

Statt eines Sportgeräts kann jeder Schüler sich aber auch einen Sporthelfer „buchen“. Dabei handelt es sich um Schüler aus der Mittelstufe, die während der Pausen Spiel- oder Sportangebote machen – beispielsweise Sport Stacking, ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem man zwölf Becher möglichst schnell und fehlerfrei auf- und wieder abstapelt.

Dienen Mittelstufenschüler als Sporthelfer, so betreiben Oberstufenschüler den Geräteverleih an der Spieletheke. „Die Ausleihe wird nach und nach immer mehr in die Hände dieser Pausenhelfer gelegt“, sagt Lehrerin Geisweid: „So sind unsere Oberstufenschüler gefordert, koordinative und verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.“ Hierzu werden sie ausgebildet und erhalten ein schuleigenes Zertifikat.

