Hagen: Neues Gastro-Angebot in der Volme-Galerie

Hagen. In der Schlemmermeile in der ersten Etage der Volme-Galerie eröffnet am morgigen Samstag ein neuer Gastrobetrieb. Was dort angeboten wird.

Durch die erste Etage der Volme-Galerie in Hagen weht ein frischer Wind: Am heutigen Samstag eröffnet um 15 Uhr „Roasters“ in der Einkaufspassage. Einen „Roasters“-Burger-Store gibt es bereits in Dortmund, ein weiterer Store wird in Kürze in Düsseldorf eröffnet.

Ein echter Familienbetrieb

„Wir sind ein echter Familienbetrieb“, sagt Yasser Dineh; der 23-Jährige leitet mit seinem 26-jährigen Bruder sowie seinem Vater den Gastrobetrieb. Das Unternehmen wurde bereits 2013 gegründet. „In zwei Wochen möchten wir auch einen Lieferdienst anbieten“, sagt Yasser Dineh. Was er und seine Familie den Volme-Galerie-Besuchern anbieten? Natürlich frische Burger, außerdem Pommes frites und zum Beispiel Hähnchen-Nuggets.

20 Gäste finden im Store Platz

Der Burger-Store „Roasters“ bietet 20 Gästen im Innenbereich Platz, vor dem Store gibt es ebenfalls etliche Sitzplätze.

Die Öffnungszeiten sind unabhängig von den normalen Geschäftsöffnungszeiten in der Volme-Galerie. Heißt: Der Burger-Store im Obergeschoss wird montags bis samstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet haben.

„Der Food-Court in der Volme Galerie steht somit vor der Vollvermietung“, teilt Stephan Schnitzler, Geschäftsführer von Phoenix Development (Eigentümer der Volme-Galerie) auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

„Mit der Eröffnung des Burger-Konzeptes ,Roasters’ können wir das Gastronomieangebot in unserem Center interessant erweitern“, unterstreicht Schnitzler. Und auch für die letzte freie Fläche in der Gastro-Zeile gäbe es Interessenten, die die Architektur und die Helligkeit in der Mall zu schätzen wüssten.

Arbeiten zum Ausbau des Fitness-Centers beginnen

„Das Center nimmt auch an anderen Stellen weiter an Fahrt auf“, fährt der Geschäftsführer fort. So würden in der kommenden Woche die Arbeiten zum Ausbau des Fitness-Centers im zweiten Obergeschoss beginnen.

Aktionen geplant

Die Volme-Galerie will künftig übrigens „mehr Gas geben“ und sich nach außen stärker präsentieren. So ist am kommenden Mittwoch, 27. Juli, eine „Aufstellparty“ für und mit Mietern der Einkaufspassage und weiteren Unternehmern geplant, und am 1. August lädt die Volme-Galerie alle Bürger zum Sommerfest mit Live-Musik und buntem Programm ein.

