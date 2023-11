Hagen: Neues Kinderprinzenpaar sucht seine Vorgänger

Hagen Felix II. und Helen I. berichten über ihre Aufgaben als Kinderprinzenpaar. Es gibt einen Plan: der Austausch ehemaliger Paare.

Als Kinderprinzenpaar hat man eine besonders wichtige Aufgabe - Spaß verbreiten. Auch das diesjährige Kinderprinzenpaar betont das. „Es ist wichtig, dass man seine eigene Freude zeigt“, sagt Helen I., die Kinderprinzessin. Doch die Kinder übernehmen auch andere Aufgaben, indem sie beispielsweise Alten- oder Kinderheime besuchen. Die Erlebnisse des Kinderprinzenpaares hat der ehemalige „The Voice - Teilnehmer“ Guido Westermann nun in dem Song „Ein Hoch aufs Kinderprinzenpaar“ verewigt. Das Lied ist anlässlich der aktuellen Jubiläumssession mit dem Motto „55 Jahre Tradition und Spaß im Sinn, bringen wir die Freude überall hin“ entstanden. Der Hagener Sänger hat die Kinder in einem Interview über ihre Empfindungen ausgefragt und das gesagte in die Zeilen des Liedtextes eingebracht.

Größere Beteiligung gewünscht

Ich habe keine Angst davor, sondern Respekt Der diesjährige Kinderprinz Felix II.

„Das Selbstbewusstsein entwickelt sich“, sagt Helen I. über ihre Anfänge als Kinderprinzessin. Das Kinderprinzenpaar hatte selbst die Idee zur Bewerbung. Ein Gremium entscheidet darüber, wer ausgewählt wird. Paare werden dabei jedoch begünstigt. Auch Felix II. und Helen I. waren sich nicht fremd, was das anfängliche Zusammenarbeiten erleichtert. „Viele andere Kinder sollen sich auch dafür begeistern können“ ergänzt Felix II. „Es ist ein tolles Gefühl, auf dem Prinzenwagen zu stehen, Süßigkeiten zu verteilen und die Leute strahlen zu sehen“. Helen I. ergänzt: „Der Konfettiregen und die schöne Kleidung lassen uns wie Prinz und Prinzessin fühlen“. Die Kinder haben jedoch auch ein Team im Hintergrund, welches Unterstützung dabei bietet, Symbolfiguren für Hagen zu sein.

„Nach dem ersten Wort war ich wie weggeblasen“, erklärt Felix II. Dennoch sagt der Kinderprinz, dass ihm diese wichtige Aufgabe und das Sprechen vor vielen Menschen keine Angst gemacht hat. „Ich habe keine Angst davor, sondern Respekt“. Auch Helen I. musste sich zunächst an die neuen Umstände gewöhnen. „Am Anfang war ich sehr schüchtern“, sagt die Kinderprinzessin. Die Aufgaben des Kinderprinzenpaares überschneiden sich mit denen, die beide Kinder als Schüler haben. So müssen Hausaufgaben nachgeholt werden und die Kinder haben nach Schulschluss oft noch einen vollen Terminkalender. Dennoch ist die Meinung beider dieselbe, „es lohnt sich“ sagt Felix II.

Die geplante Residenzeröffnung

Am 7. Januar 2024 um 10.11 Uhr findet in der Tanzschule Siebenhüner die Residenzeröffnung zum Auftakt der diesjährigen Karnevalssession statt. Dafür ist bereits ein buntes Programm geplant. Es werden Tanzgarden auftreten, Orden verleiht und Reden gehalten. Auch die Hagener Karnevalsvereine richten dort ihre Gratulationen an das Kinderprinzenpaar. Das ist jedoch nur eine kleine Vorschau auf den Ablauf. Viel wichtiger, es soll ein Austausch der ehemaligen Hagener Kinderprinzenpaare stattfinden. Diese gilt es jedoch vorher zu finden, weshalb Felix II. und Helen I. nun nach diesen suchen. „Es gibt viele versteckte Kinderprinzenpaare und uns interessiert, was aus diesen geworden ist“, ergänzt Felix II.

Kontaktaufnahme

Eine Namensliste aller ehemaligen Kinderprinzenpaare ist auf der Instagram und Facebook Seite des diesjährigen Kinderprinzenpaares „Kinderprinzenpaar der Stadt Hagen“ zu finden. Koordinator Reinhold Weider ist telefonisch erreichbar (0174/6079345 oder 02334/3434) und sorgt für eine reibungslose Strukturierung.

