Hagen: Neues Labor mit 2000 privaten PCR-Coronatests Tag

Dr. Birgit Lühr und Praxis-Partner und Professor Reza Soleimani haben in den Räumlichkeiten ihres Kinderwunschzen­trums „Freyja“ ein Corona-Testlabor eröffnet, indem täglich bis zu 2000 PCR-Tests (Rachenabstrich) ausgewertet werden können. Das Testergebnis liegt im schnellsten Fall vier Stunden nach Abstrichentnahme vor. Auch ein mobiles Labor ist unterwegs. Damit ergänzt das Labor das Angebot an angestammten Laboren der Region. Die Tests zahlt man privat.

Dr. Birgit Lühr: „Wir haben die Kapazität für die ganz großen Metropolen“

„Wir haben hier am Standort in Hagen auch die Kapazität für die ganz großen Metropolen“, wirbt Reza Soleimani, ein gebürtiger Iraner, der viele Jahre in den USA gelebt hat, für die Expertise des hochsensiblen Hagener Labors. Soleimani habilitierte sich in Reproduktionsbiologie und medizinischen Wissenschaften an der Universität Gent in Belgien. Neben der klinischen Embryologie sind Histologie und medizinische Biotechnologie Fachbereiche seiner Expertise. Und: Soleimani wirkte am Aufbau mehrerer Unternehmen in diesem Segment mit. So zum Beispiel des Unternehmens Pentabase, das zu den ersten gehörte, das einen zuverlässigen PCR-Test für das Coronavirus marktreif machte.

Dr. Birgit Lühr und Reza Soleimani in ihrem Labor. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Labortechnik und Expertise

Ein Kinderwunschzentrum und ein Corona-Testlabor? Hat das denn etwas miteinander zu tun? „Wir haben die Labortechnik, wir haben die Expertise“, sagt Dr. Birgit Lühr. Und man spüre, wie groß der Bedarf an Testungen aktuell sei. Vor allem bei jenen Menschen, die nach erster Prüfung durch das Gesundheitsamt erstmal keinen Anspruch auf einen Test haben, der von der Krankenkasse bezahlt wird. „Bei Angehörigen beispielsweise, die erstmal nicht Kontaktperson der Kategorie eins, sondern zwei sind. „Für jene wollen wir primär ein Anlaufpunkt sein. Aber auch für die Personen, die noch am selben Tag das hoch verlässliche Ergebnis eines PCR-Tests haben wollen.“ Man gehe zunächst mal davon aus, das man sehr viele asymptomatische Kunden haben werde.

Im Labor des Kinderwunschzen­trums ist deshalb jene Maschine aufgestellt worden, in deren Entwicklung Reza Soleimani Millionen Euro im Laufe seines Berufslebens investiert hat und die aus Dänemark nach Hagen geholt wurde. In Dänemark ist Pentabase beheimatet, wo Soleimani immer noch Geschäftsführer ist, dem das Unternehmen aber nicht gehört. „Die Maschine und die Methode haben den Vorteil, dass sie neben der hohen Anzahl an Testungen auch die hohe Qualität und Treffsicherheit liefern“, sagt Soleimani.

Hohe Zahl lässt aufhorchen im Vergleich zu anderen Laboren in der Region

Die Zahl von 2000 ausgewerteten Tests am Tag lässt aufhorchen. Blickt man beispielsweise in die nähere Region, zum Labor Wahl in Hellersen , dann sieht man, unter welcher Volllast dort knapp 1300 bis 1600 Tests am Tag durchgeführt werden können, wie ausmehreren Berichterstattungen unserer Zeitung hervorgeht. J üngst berichtete unsere Zeitung über ein Labor in Iserlohn, wo aktuell bis zu 2500 Tests täglich durchgeführt werden können . Das Ziel: 5000 Stück am Tag.

Allein die Nähe dieser beiden Labore zeigt, wie hoch der Test-Druck nur in der heimischen Region ist. Krankenhäuser der Region schicken ihre Tests ein, niedergelassene Ärzte, auch die Gesundheitsämter des Märkischen Kreises sowie der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe – zumindest im Iserlohner Fall. Mitten in der Hagener Innenstadt, genauer gesagt am Volkspark, ist im Labor des Kinderwunschzentrums nun auch so eine kraftvolle Test-Station entstanden. Dr. Birgit Lühr und Reza Soleimani haben noch dazu die Möglichkeit, ein mobiles Labor auf die Reise zu schicken. Ein Bulli, mit dem man zum Beispiel zu Firmen fährt, Testungen vornimmt und die Proben ins Labor zurückfährt. Der private Test kostet 99 Euro. „Mit der Maschine, die wir entwickelt haben, erreichen wir hohe Präzision und stehen auch nicht vor dem Kühlungsproblem mit Blick auf die Proben, das viele Labore haben.“ Das Corona-Testlabor ist erreichbar unter 73 90421 oder unter der Webadresse www.kinderwunsch-hagen.de, wo es viele weitere Informationen zum Thema gibt.