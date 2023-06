Hagen: Neues Programm der Volkshochschule mit 850 Kursen

Die Volkshochschule Hagen ist in der Villa Post VHS an der Wehringhauser Straße untergebracht. Das neue Programm liegt jetzt vor.

Hagen. Die Volkshochschule Hagen hat das neue Programm vorgelegt. Es umfasst insgesamt 850 Kurse.

Vernetzt denken, vernetzt handeln, vernetzt lernen – das ist das Credo der Volkshochschule Hagen für das kommende Studienjahr. „Wir sind im Stadtgebiet gut mit kompetenten Kooperationspartnern vernetzt und setzen zum Beispiel in unseren Web-Vorträgen auch auf internationale Expertise“, betont Bianca Sonnenberg, Leiterin der VHS, bei der Präsentation des neuen Kursprogramms.

Sie appelliert an die Hagenerinnen und Hagener: „Lernen Sie mit anderen Wissbegierigen in unseren Kursen. Dann sind auch Sie gut vernetzt.“

Ende August startet das neue Jahresprogramm

Ein reichhaltiges Kursangebot mit Veranstaltungen und Unterrichtsreihen fasst das neue VHS-Jahresprogramm zusammen. Von Ende August 2023 bis Anfang Juli 2024 liefern alle Studienbereiche gleichermaßen anspruchsvolle wie auch spannende Weiterbildungsangebote.

Kostenlose Vorträge im Internet

Die Reihe mit den kostenlosen Web-Vorträgen zu ganz unterschiedlichen Themen wird fortgesetzt – eine Möglichkeit, um ganz bequem von zuhause aus an Vorträgen und Veranstaltungen teilzunehmen. Aktiv geht es hingegen bei den Fahrten nach Luxemburg oder Frankfurt zu, die die VHS zusammen mit dem Europa-Büro für das neue Semester geplant hat.

Einige Höhepunkte aus dem Programm: Im Studienbereich Hagen und Region, Politik und Geschichte, Recht und Finanzen stehen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele weiterhin im Fokus. Hierbei geht es auch um eine noch bessere Vernetzung. Dazu zählt der Nachhaltigkeitstag am Sonntag, 12. November, in der Villa Post. Viele der Vorträge und Veranstaltungen an diesem Tag sind kostenlos oder gegen Spende.

Gegen den Strom

In der Veranstaltungsreihe „Gegen den Strom“ mit DGB, Arbeit und Leben Berg-Mark sowie dem Kulturzentrum „Die Pelmke“ stehen auch schon zwei Veranstaltungen fest: am 30. August „Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt“ und am 26. Oktober „Reichsbürger:innen und Querdenker:innen – Eine Gefahr für die Demokratie?“, jeweils um 19 Uhr.

Der Bereich Kunst und Kultur bietet vielfältige Möglichkeiten, die eigene Kreativität zu entdecken. Neu im Programm ist eine fünftägige Studienreise nach Weimar mit der aus Hagen stammenden Kunsthistorikerin Ariane Hackstein. Die bewegte Kulturgeschichte Weimars bietet mit der Weimarer Klassik, dem Bauhaus und dem Kunstfest, viel Potenzial zum Gedankenaustausch.

Schauspiel-Angebote

Außerdem neu sind zwei Schauspiel-Angebote. Und die beliebten Kunst-Touren führen per ÖPNV zu Ausstellungen mit Werken von Chagall, Picasso, Kandinsky und Kunstwerken der Tate London.

Gesundheit und Prävention sind weiterhin aktuelle Top-Themen. Bildungsurlaube im Bergkloster Bestwig zu den Themen „Meditation“ und „Yoga“ sind Highlights. Neu sind Bildungsurlaube zum Thema „Essbare Wildpflanzen“ die sich gezielt an Menschen aus dem Umfeld von Bildungseinrichtungen, Hauswirtschaft sowie dem Garten- und Landschaftsbau richten.

Kurse werden aufgezeichnet

Ein Höhepunkt im Studienbereich Berufliche Bildung, Digitales und IT sind die betriebswirtschaftlichen Online-Kurse mit Durchführungsgarantie im „Xpert Business LernNetz“. Angeboten werden Themen wie Finanzbuchführung, Lohn und Gehalt, Kosten- und Leistungsrechnung und viele weitere. Die Kurse werden aufgezeichnet und können nachgearbeitet werden. Die Kurse können mit Prüfungen abgeschlossen werden, die zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen können.

Kursen in 20 Sprachen

Im Studienbereich Fotografie und Film, Technik, Natur und Umwelt wird neben zahlreichen Fotokursen auch die Vortragsreihe Naturgärten fortgesetzt. Neu ist hier die Möglichkeit, ein artenreiches Amphibienbiotop mit einem unterirdischen und begehbaren Fledermaustunnel zu besichtigen.

Das neue Fremdsprachenprogramm der VHS bietet Kurse in insgesamt 20 verschiedenen Sprachen an – von Arabisch bis Ukrainisch. Neu in diesem Semester sind die Sprachen Neugriechisch, Chinesisch, Dänisch und Thailändisch.

Das neue Jahresprogramm, das 850 Kursangebote umfasst, liegt in allen städtischen Einrichtungen und an vielen anderen Orten der Stadt aus. Es lässt sich aber auch online unter www.vhs-hagen.de/

