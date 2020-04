Hagen: Neunjähriger beobachtet Roller-Diebstahl

Hagen-Mitte. Ein neunjähriges Kind hat in Hagen die Behörden auf die Spur von zwei Roller-Dieben gesetzt.

Ein aufmerksames Kind hat am Mittwoch die Behörden auf die Spur von Roller-Dieben gebracht, nach denen aber noch immer gefahndet wird.

Gegen 13.45 Uhr hatte der Neunjährige beobachtet, wie ein Mann in der Blücherstraße seinen Motorroller abstellte und davon ging. Wenig später schoben zwei Verdächtige, vermutlich Jugendliche, das Fahrzeug in einen Fußweg. Augenblicke danach fuhren beide Unbekannten mit dem Roller um die dortige Grundschule herum und machten sich aus dem Staub. Daraufhin informierte der Junge den Hausmeister der Schule, der wiederum die Polizei verständigte. Die Beamten fanden in der Nähe noch Teile des offenbar gestohlenen Rollers auf.

Flucht zu Fuß nach Oberhagen

Etwa eine Stunde später, gegen 15 Uhr, fielen einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes zwei Jugendliche auf einem Roller in der Nähe der Springe auf. Sie fuhren über die Dödterstraße in die Frankfurter Straße, wo sie anhielten. Der Mitarbeiter der Stadt stoppte sein Fahrzeug neben dem Roller und sprach die Jugendlichen an. Beide stiegen daraufhin schnell vom Roller ab, warfen diesen gegen das Auto des 57-Jährigen und rannten in Richtung Jägerstraße davon.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung identifizierte den Roller als den gestohlenen aus der Blücherstraße. Er wurde offenbar mit einem Schraubendreher kurzgeschlossen. Auch nach einer Fahndung konnten die Diebe nicht aufgegriffen werden. Beide werden als sehr schlank beschrieben. Sie hatten dunkle Haare, einer davon auffällig stark gelockt. Einer trug eine graue Jacke und eine blaue Trainingshose. Der andere einen schwarzen Pullover. Beide hatten laut Zeugenaussagen eine südosteuropäische Erscheinung. Den gestohlenen Motorroller stellten die Beamten sicher. Hinweise an die Polizei: 9862066.