Das Ausbildungsjahr 2022/23 ist offiziell zu Ende. Die Arbeitsagentur Hagen zieht Bilanz für die Stadt Hagen. Ein Trend auf dem Ausbildungsmarkt hat sich leider nicht nur bestätigt, sondern verstärkt: Zu wenig Interesse bei den Jugendlichen trotz bester Chancen.

„Das Ausbildungsinteresse von Jugendlichen hat leider weiter nachgelassen, insbesondere bei den Schulabgängern mit Fachhochschulreife oder Abitur. Die duale Ausbildung wird trotz des vielfältigen Angebots häufig nicht als attraktiv genug angesehen. Dagegen ist die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen in Hagen nochmals gestiegen, sie meldeten mehr Ausbildungsstellen als in den Vorjahren und sogar mehr als vor der Pandemie. Das Fachkräftethema wird immer größer, viele Betriebe suchen händeringend Nachwuchskräfte. Der Trend vom Stellen- und hin zum Bewerbermarkt hat sich fortgesetzt und verfestigt. Damit hat sich die Stellen-Bewerber-Relation nochmals deutlich verbessert, doch im Ergebnis bleibt der Ausbildungsmarkt im Ungleichgewicht“, zieht Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, Bilanz.

Früh gegen Ausbildung entschieden

„Zu viele Jugendliche haben sich trotz historisch guter Chancen sehr früh gegen eine qualifizierte Berufsausbildung und für Alternativen wie den weiteren Schulbesuch entschieden.“ In diesem Ausbildungsjahr wurden 1588 Ausbildungsstellen von den Arbeitgebern in Hagen angeboten, nochmals 74 oder 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei sah es im übrigen Bezirk ähnlich aus: Im Ennepe-Ruhr-Kreis war es sogar ein Anstieg um 230 oder 10,6 Prozent auf 2.407.

Der Markt verändert sich – aber seit Jahren und angesichts einer hohen Zahl von unbesetzten Ausbildungsstellen müsse die Orientierung in Richtung duale Ausbildung gehen, nicht in Ersatzmaßnahmen, erklärt die Arbeitsagentur. Der Großteil der jungen Menschen, die an Ausbildung interessiert sind, verfügen über einen qualifizierten Schulabschluss. Rund 18,4 Prozent haben einen Hauptschulabschluss, 34,3 Prozent verfügen über den Realschulabschluss und 39,0 Prozent über Fachhochschul- oder Hochschulreife.

Viele mittlere Abschlüsse

Die Zahl der jungen Menschen, die bislang noch keinen passenden Ausbildungsbetrieb gefunden haben, ist in der Volmestadt mit genau 167 um acht oder 5,0 Prozent höher als im Vorjahr. Mehr als zwei Drittel von ihnen verfügen mindestens über den mittleren Abschluss.

Für Ausbildungsbetriebe ist es deshalb eine gute Entscheidung, proaktiv auf die jungen Menschen auch in der Schule zuzugehen, verschiedene Formen von Praktika anzubieten und sich auf Ausbildungsmessen oder ähnlichen Veranstaltungen zu präsentieren. Die Jugendlichen erhalten dabei mehr als nur Einblicke in die Arbeitswelt und erleben, dass sie willkommen sind.“

