Hagen: Noch ein Hotel fürs Bahnhofsquartier

Hagen-Mitte. In der Straße „Am Hauptbahnhof“ ist ein weiterer Hotel-Komplex angedacht. Hier alle Details zu dem angedachten Investitionsprojekt.

Die Straße am Hauptbahnhof entwickelt sich zunehmend zur Hotel-Meile. Nachdem dort im Herbst im ehemaligen Gloria-Kino bereits das Amical-Hotel eröffnet hat, präsentierte die städtische Planungsverwaltung in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte jetzt den Vorstoß eines weiteren Investors, der auf dem direkten Nachbargrundstück einen Beherbergungsbetrieb errichten möchte.

Weiteres Saxx-Hotel am Graf-von-Galen-Ring geplant Darüber hinaus plant der Hagener Immobilien-Kaufmann Udo Krollmann nur wenige Meter weiter an der Ecke Graf-von-Galen-Ring/Hugo-Preuß-Straße ein weiteres Saxx-Hotel mit etwa 100 Betten zu eröffnen. In dieser großzügigen Immobilie, die sich über mehrere Bauten erstreckt, soll mittelfristig ein weiterer Beherbergungsbetrieb ( Drei-Sterne-Standard ) entstehen, dessen Standard allerdings auf einem Level etwas unter dem jüngst eröffneten Saxx-Vorzeigehaus in der Bahnhofstraße angesiedelt sein wird. Krollmann möchte in dem siebenstöckigen Gebäude, das auch über eine Tiefgarage sowie ebenerdige Stellplätze verfügt, ein Frühstückshotel für Geschäftsleute, aber auch touristische Gäste etablieren. Geplant ist eine Investitionssumme im hohen einstelligen Millionen-Bereich.

Allerdings handelt es sich hierbei um ein komplettes Neubauprojekt, das sich vom Graf-von-Galen-Ring bis zur Straße „Am Hauptbahnhof“ erstreckt. Dabei ist angedacht, die Immobilie mit der Hausnummer 14 am Innenstadtring, bei der es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit dazugehörigen Nebengebäuden handelt, durch eine Hotellerie aus dem Zwei-Sterne-Segment zu ersetzen. Die von einem Architektenbüro vorgestellte Planung sieht etwa 85 Hotelzimmer in einem fünfgeschossigen Bau vor. Dabei ist zur Ring-Seite ein zurückversetztes Staffelgeschoss vorgesehen.

Eingangsfrage wirft noch Fragen auf

Der eigentliche Hotelzugang soll auf der Ring-Seite entstehen. „Hier muss allerdings noch geklärt werden, wie sich das mit der Busspur vereinbaren lässt“, merkte SPD-Ratsherr Werner König in der Bezirksvertretung an. Er befürchtet unnötige Engpässe für den Öffentlichen Personennahverkehr, falls an der Hotelpforte Autos und Taxen vorfahren. Allerdings ist die verkehrliche Erschließung des Hauses sowohl für Gäste als auch für Lieferanten vorzugsweise über die Straße „Am Hauptbahnhof“ angedacht. Zumal auf der Erdgeschossebene des Hauses neben dem Entree mit Rezeption auch bis zu 20 Stellplätze vorstellbar wären.

Die Hagener Planungsverwaltung betrachtet den vorgelegten Entwurf der Investoren als eine architektonische Aufwertung des Quartiers. Eine Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes wäre nicht erforderlich. Zudem eröffnet sich durch die unmittelbarer Nähe zur Werdestraße und damit auch zum geplanten Westside-Quartier jenseits des Hauptbahnhofes die Chance, hier unweit des neuen Stadtquartiers weitere günstige Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.

Weitere Anbieter im Quartier

Die finden sich seit diesem Herbst bereits in dem neu entstandenen, direkt angrenzenden Amical-Hotel, das dort von Direktorin Lisa Vogel betrieben wird. Das über vier Etagen sich erstreckende Haus, das in 20 Zimmern bis zu 40 Gästen Platz bietet, ist ausschließlich zur Straße „Am Hauptbahnhof“ ausgerichtet. Die Kunden, bei denen es sich vorzugsweise um Geschäftsleute, Handwerker und Reisende handelt, erhalten dort neben einem Frühstück auch kleine Abendsnacks.