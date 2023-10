Häusliche Gewalt Hagen: Nur mit Polizei-Hilfe gelangt Frau in ihre Wohnung

Hagen. Der ganz normale Wahnsinn täglicher Polizeiarbeit in Hagen: häusliche Gewalt. Ein gewalttätiger Partner musste in die Zelle gesteckt werden.

Dass sich seine Lebensgefährtin von ihm getrennt hat, damit kommt ein 35-jähriger Mann aus Hagen-Haspe offenbar nicht zurecht. Im Streit griff er sie jetzt an, selbst von der herbeigerufenen Polizei ließ sich der Hagener nicht beruhigen.

Der Mann geriet nach Angaben der Polizei am späten Mittwochnachmittag mit seiner Ex-Partnerin aneinander. Zwar hatte sie die Beziehung bereits beendet, doch teilen sich beide noch eine gemeinsame Wohnung in Haspe.

Zunächst blieb es bei hässlichen Worten, dann jedoch eskalierte die Situation und der wütende Mann griff seine ehemalige Freundin tätlich an. Er drohte damit, sie „behindert zu schlagen“. Schließlich drängte er sie immer weiter in Richtung Wohnungstür, bis ihr nichts anderes übrig blieb, als das gemeinsame Zuhause zu verlassen.

Mann will Trennung nicht akzeptieren

Nun rief die Frau (28) die Polizei herbei. Doch das Erscheinen der Beamten brachte den Mann keineswegs zur Besinnung, im Gegenteil: Auch den Einsatzkräften gegenüber verhielt er sich aggressiv und baute sich in drohender Weise vor ihnen auf.

Seine Ex gab an, dass er sie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschlagen, mit Gegenständen beworfen, bedroht und beleidigt habe. Sie habe sich daher vor Kurzem von ihm getrennt, jedoch würde er dies nicht akzeptieren, zumal sie ja noch die gemeinsame Wohnung teilten.

Damit dürfte nun Schluss sein. Die Polizisten verwiesen den Mann nämlich der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Seine Schlüssel musste er zurücklassen, die Beamten begleiteten den immer noch aufgebrachten Hagener aus der Wohnung und erteilten ihm überdies einen Platzverweis.

Daran hielt er sich jedoch auch nicht. Er wiederholte beständig, dass er wieder zurückkommen würde. Die Beamten nahmen den unbelehrbaren Mann daraufhin mit ins Gewahrsam. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung.

