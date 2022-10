Hagen: OB Schulz nach Gespräch mit Eigentümer zuversichtlich

Die Rathaus-Galerie Hagen am Friedrich-Ebert-Platz ist seit der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 noch immer zu großen Teilen geschlossen.

Hagen. Nach dem Desaster der erneuten Verschiebung der Galerie-Eröffnung: Was beim Telefonat zwischen Oberbürgermeister und Eigentümer herauskam.

Die erneute Verschiebung der Eröffnung der Rathaus-Galerie Hagen hat in der Stadt hohe Wellen geschlagen. Nicht, wie zuletzt angekündigt, im November, sondern nach jetzigem Stand frühestes im März 2023 wird die Einkaufspassage wieder an den Start gehen. Das Center-Management nennt Lieferengpässe bei Baumaterial sowie Facharbeitermangel als Hauptgründe der erneuten Terminverschiebung.

OB hat Kontakt zu GNO aufgenommen

Nach Beendigung seines Urlaubs hat sich nun auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz eingeschaltet und Kontakt zu GNO aufgenommen. Die GNO Grundstücksverwaltung ist Eigentümerin der Rathaus-Galerie. Die Gesellschaft ist eine Tochter der GEDO Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft.

Das Weihnachtsgeschäft geht auch in diesem Jahr wieder an der Einkaufspassage vorbei. Foto: Michael Kleinrensing

Erik O. Schulz teilt mit: „In meinem heutigen Telefonat mit der für die Rathaus-Galerie zuständigen Firma GNO Grundstücksverwaltung hat mir Geschäftsführer Martin Friedrich neben den schon bekannten Gründen zur Verschiebung der Galerie-Wiedereröffnung dargelegt, dass mit Hochdruck und vollem Engagement daran gearbeitet wird, den neuen Termin im März einzuhalten, damit die Mieter rechtzeitig zum Ostergeschäft wieder an den Start gehen können.“

Persönlicher Austausch mit jedem einzelnen Mieter geplant

Der OB erklärt weiter: „Laut Martin Friedrich findet ein persönlicher Austausch mit jedem einzelnen Mieter statt, um gegebenenfalls individuelle Lösungen zu finden. Der Betreiber der Galerie befindet sich außerdem in Verhandlung mit potenziellen neuen Mietern, um auf entsprechende Leerstände nach der Wiedereröffnung zu reagieren.“

Hoffen auf Einhaltung des neuen Termins

Er, Schulz, habe seitens der Stadt Hagen jedwede Unterstützung, die möglich ist, zugesichert. „Das Gespräch habe ich als zugewandt und ausgesprochen zuversichtlich empfunden“, versichert der Oberbürgermeister.

Und weiter: „Für den Standort Hagen insgesamt wollen wir daher hoffen, dass der jetzt gesetzte Termin März 2023 gehalten werden kann und die Rathaus-Galerie dann wieder unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Besuchern von außerhalb im vollen Umfang zur Verfügung steht.“

Weitere Infos:

Am 1. Juni hatte das bisherige Center-Management der Rathaus-Galerie – Koprian IQ mit Sitz in Hamburg – Insolvenz angemeldet.

Kurze Zeit später (am 11. Juli) hat die Firma Multi Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf das Center-Management der Rathaus-Galerie in Hagen übernommen.

Der bisherige Center-Manager Christoph Höptner und sein Team sind weiterhin in Hagen im Einsatz.

