Hagen: Oktoberfest mit bayrischer Live-Musik

Sicherlich werden am 7. und 8. Oktober wieder viele Gäste in Dirndl und Lederhose in die Stadthalle strömen.

Hagen. Wie viele Besucher zur großen Gaudi am 7. und 8. Oktober in der Stadthalle Hagen strömen werden und was die Karten kosten.

Jetzt heißt es Dirndl und Lederhose­ bereit legen, denn das Oktoberfest in der Stadthalle Hagen steht in den Startlöchern. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, steigt die Wiesn-Gaudi im Glaspalast. Neben zünftiger Garderobe (natürlich sind Dirndl und Lederhose keine Pflicht) stehen Partymusik und unterhaltsame Einlagen wie Wettmelken und Maßkrug-Stemmen im Vordergrund.

Es handelt sich übriges um die einzige Eigenveranstaltung, die die Stadthalle im Wasserlosen Tal auf die Beine stellt.

Nah dran am Original

Was Volker Wolf, seit Februar neuer Geschäftsführer in der Stadthalle, besonders wichtig ist? „Wir sind ganz nah dran am Original.“ Dabei spielt Wolf auf die Band „Dreisam Live“ an, die auf dem echten Wiesn-Spektakel in München in einem Festzelt aufgetreten ist, „die Musiker rund um Bandleader Rupert Furtner haben bis zum letzten Veranstaltungstag des Oktoberfestes durchgespielt“, unterstreicht der Stadthallen-Chef.

Volker Wolf ist seit Februar neuer Geschäftsführer in der Stadthalle Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Wie viele Besucher Volker Wolf an diesem Wochenende im Glaspalast erwartet? „Erfahrungsgemäß wird der Samstag etwas stärker besucht als der Freitag. Ich rechne am Freitag mit knapp 800 Gästen, am Samstag mit gut 800 Partygängern.“

Stolz ist Wolf auf die neue Dekoration, die erstmals beim Oktoberfest zum Einsatz kommt. „Wir präsentieren wechselnde Bühnenmotive, das schafft zünftige Festzeltatmosphäre“, ist sich der Stadthallen-Geschäftsführer sicher.

Auch ein zünftiges Maßkrug-Stemmen findet wieder auf der Bühne statt. Foto: Michael Kleinrensing

Zwei Jahre musste das Oktoberfest im Glaspalast (wie so viele andere Veranstaltungen ebenfalls) coronabedingt­ ausfallen. „Nach zwei Jahren Pause freuen mein Team und ich mich natürlich, endlich wieder zur Wiesn-Gaudi einladen zu können“, so Volker Wolf euphorisch­.

Eintrittskarten gibt’s im Vorverkauf und an der Abendkasse Am Freitag, 7. Oktober, startet die Oktober-Sause um 19 Uhr, am Samstag, 8. Oktober, geht’s bereits um 18 Uhr los.

Karten für die Großveranstaltung sind im Vorverkauf erhältlich und können entweder an der Stadthallen-Kasse selbst, im Restaurant Vapiano oder bei K&M Automobile gekauft werden. Auch online können die Tickets erworben werden, und zwar unter Oktoberfest-hagen.de

Im Kartenpreis von 15 Euro pro Person ist ein halber Liter Bier enthalten.

An beiden Tagen gibt es auch eine Abendkasse; auch dort kosten die Eintrittskarten 15 Euro inkl. einem halben Liter Bier.

Wie auch schon in den Vorjahren (auch vor der Coronazeit) wird es in der Stadthalle keine Halloween-Party geben.

Auf was sich das Publikum noch freuen kann? „Im großen Saal bauen wir eine Schnapsbar auf. Dort wird zum Beispiel ,Wiesn-Zenzi’, ein fruchtiger Williams-Christ-Likör, angeboten. Und auf die Gabel gibt’s Leberkäse, Hähnchen oder Haxen mit Kartoffelsalat. Und Brezel­ haben wir natürlich auch.“

Übrigens wird auch süffiges Allgäuer Büble Festbier ausgegeben.

Feiern steht im Vordergrund

In einer Fotobox können sich die Party-Besucher vor witzigen Hintergründen ablichten lassen, „aber das ausgelassenen Feiern steht natürlich im Vordergrund“, betont Wolf.

Volker Wolf hat den früheren Stadthallen-Chef Jörn Raith „im Amt beerbt“. Jörn Raith war über viele Jahre Geschäftsführer der Stadthalle.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen