Hagen: Online-Party schafft Clubfeeling zu Hause

Hagen. Wie der Hagener DJ Benjamin Friedrich all jene, die sonst nachts feiern gehen, in Corona-Zeiten ein wenig entschädigen möchte.

Benjamin Friedrich ist seit etlichen­ Jahren freiberuflich als DJ in Hagen und den Nachbarstädten tätig. In der Corona-Zeit hat der gelernte Erzieher verständlicherweise kaum Aufträge. Und jetzt, wo Hagen auch noch als Corona-Risikogebiet mit Gefährdungsstufe 2 gilt, sieht die Situation für freie Künstler wie ihn noch düsterer aus.

Daher plant Benjamin Friedrich am morgigen Freitag, 23. Oktober, ab 19 Uhr eine Online-Party für alle, die sich aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen, die auch eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr beinhalten, nicht ins Nachtleben stürzen können.

Freunde können online zum Geburtstag gratulieren

Dass er die Streaming-Party am Freitag veranstaltet, ist kein Zufall. „Da hab’ ich Geburtstag, werde 32“, erzählt der junge Mann und fügt an: „Da ich in Hotspot-Zeiten ja nicht im großen Kreis feiern darf, können mir meine Freunde auf diese Weise, also online, gratulieren und mit mir feiern.“ https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-so-soll-die-testparty-der-grossdisco-capitol-ablaufen-id229660570.html

Aber nicht nur Freunde und Bekannte spricht der DJ mit seinem Live­-Stream an, sondern auch jene, die auf Clubfeeling – wenn auch allein­ oder im kleinen Kreis in den eigenen vier Wänden – nicht verzichten möchten.

Vor einigen Jahren stand Benjamin Friedrich übrigens auch selbst als Live-Musiker auf der Bühne, war unter anderem im Vorprogramm von Nena, Extrabreit, Gentleman­ und Cassandra Steen zu hören. Dann entschloss er sich jedoch, in die DJ-Branche zu wechseln. In Hagen legt Benjamin Friedrich regelmäßig auf der After-Show-Party­ des Kurzfilmfestivals „Eat my shorts“ im Hotel/Restaurant Auf’m Kamp auf, außerdem ist er in der Cocktailbar/Restaurant Essence auf dem Elbersgelände als DJ präsent.

Weitere DJs, die Streaming-Partys anbieten Die Großdisco Capitol auf dem Elbersgelände veranstaltet in unregelmäßigen Abständen samstags Streaming-Partys. Auf der Capitol-Fanpage auf Facebook werden die Termine bekanntgegeben. Die Seite von DJ Dirk Neuenfels lautet www.twitch.tv/dirkneuenfels. Mittwochs gibt es die Online-Show „#bergfestival“ und sonntags „#deinabend“. Zu hören gibt’s Musik aus den Bereichen Charts, House, Hardstyle und Classics. Die Besonderheit in dem Stream ist, dass die Zuhörer Feuerwerk und Lichteffekte wie Laser und Flashlights gegen eine Spende auslösen können. Auch die Hagener DJs Christopher Becker (Crimson Scar Music) und Carl Bangz streamen regelmäßig. DJ „ND.M“ aus Hagen plant, wenn denn die Kneipen aufgrund Corona wieder komplett schließen müssten, sein Format „Stay home volume 2“ auf Youtube anzubieten.

Aber zurück zur Online-Party morgen Abend: Wie das Ganze funktioniert? „In meiner Drei-Zimmer-Wohnung in Boele hab’ ich ein Zimmer in einen Hobbyraum umgestaltet. In der Mini-Disco steht ein Tresen und der Raum ist mit spezieller Beleuchtung und entsprechender Technik ausgestattet“, sagt Benjamin Friedrich. Der DJ wird per Web-Cam und entsprechendem Signal seine Partymusik streamen, „ich spiele Hits aus vier Jahrzehnten, sprich: Musik aus den 70er-, 80er-, 90er- und 2000er-Jahren.“

Ein bisschen Entertainment gehört dazu

Den Live-Stream finden Interessierte unter www.twitch.tv/djbenjaminfriedrich. Die Zuschauer beziehungsweise Zuhörer können über die kostenlose Twitch App auch im Live-Chat kommentieren. „Ich reagiere natürlich auf Kommentare im Chat, ein bisschen Entertainment gehört schließlich dazu“, verspricht der Hagener. https://www.wp.de/staedte/hagen/so-reagieren-hagener-gastronomen-auf-corona-massnahmen-id230611322.html

Die Zuschauer können auch Musikwünsche­ äußern und wer möchte, den freischaffenden Künstler mit einer Spende (ab einem Euro) unterstützen. Das Ende des Streams bestimmen die Zuhörer übrigens selbst.