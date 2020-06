Hagen: Onlineregistrierung vor Restaurant-Besuch möglich

Wer in Hagen ein Restaurant besuchen möchte, kann sich künftig online registrieren.

Hagen. Besucher von Gaststätten und Freizeiteinrichtungen in Hagen können sich künftig online registrieren. Die Hagen-Agentur legt ein Angebot vor.

In NRW müssen viele Gastronomie- und Freizeit-Unternehmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes fortan die Kontaktdaten ihrer Gäste und Besuchernotieren. Auf Basis dieser Daten, kann das Gesundheitsamt Infektionskettenbesser nachverfolgen. Diese händische Datenerfassung stellt viele vor eine große Herausforderung, die mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist. Um Unternehmen in Hagen in diesem Bereich zu unterstützen und auch um Besuche für Gäste angenehmer zu gestalten, stellt das Team der Hagenagentur ab sofort eine kostenlose, digitale Alternative zum Papierformular zur Verfügung: www.hagen.gastident.de.

„Ich freue mich, dass wir mit www.hagen.gastident.de einen Weg gefunden haben, unsere Hagener Unternehmen bei dieser Herausforderung zu unterstützen.“ betont OB Erik O. Schulz.

Unternehmen können sich kostenlos registrieren

Auf www.hagen.gastident.de können sich Hagener Unternehmen kostenlosregistrieren und ihren individuellen QR-Code ausdrucken. Besucher scannen dann diesen Code mit dem Smartphone, woraufhin sich ein Formular für die Dateneingabe öffnet. Beim Verlassen des Gebäudes scannt der Besuchererneut den QR Code und ist somit ausgeloggt.

Die Kontaktdaten sowie die Verweildauer werden dann auf einem gesicherten Server gespeichert und können bei Bedarf dem Hagener Gesundheitsamt übermittelt werden - nach vier Wochen werden alle Daten automatisch gelöscht.

Einfache und sichere Lösung

„Hagen.GastIdent ist eine einfache und sicherere Lösung,die einen Besuch in unserer lokalen Gastronomie, den Hotels und in unseren Freizeiteinrichtungen in den anstehenden Sommerferien attraktiver macht“, freut sich Kirsten Fischer von der Hagen-Agentur.