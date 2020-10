Hagen: Operetten-Südsee-Flair soll Probleme vergessen lassen

„Die Menschen in den 1930er Jahren wollten zur Zeit der Weltwirtschaftskrise einfach vor der Realität fliehen, alles vergessen, sich alles schön reden“, sagt Johannes Pölzgutter. Dem Regisseur der Operette „Die Blume von Hawaii“ fällt es nicht schwer, Parallelen zur momentanen Stimmung in der Corona-Krise zu ziehen. Am Samstag, 24. Oktober, wird der Dreiakter von Paul Abraham auf der großen Bühne im Hagener Theater präsentiert. Und lenkt das Publikum, das derzeit dauerhaft mit Maske im Theaterraum sitzen muss, vielleicht ein wenig vom Covid-19-Alltag ab. 13 Mal (inklusive der Premiere) wird die beschwingte Berliner Operette in Hagen aufgeführt, auch am Silvesternachmittag und -abend.

Viel Amüsement in Berlin

„In den 1960er Jahren wurde das Werk ,Die Blume von Hawaii’ schon mal in Hagen gezeigt, seit dem nicht mehr“, weiß Dramaturgin Rebecca Graitl zu berichten. Der Komponist Paul Abraham (1892-1960) ein gebürtiger Ungar, ging Anfang der 1930er Jahre nach Berlin, „das war zu der Zeit die am meisten pulsierende Stadt, dort gab es jede Menge Abwechslung und Amüsement.“

Im dortigen prallen Leben komponierte Paul Abraham 1931 „Die Blume von Hawaii“, ein Stück, das mit Südsee-Klischees spielt, aber auch Kulturkonflikte aufgreift. „Die Operette war frech und begeisterte mit schmissigen Tänzen und jazzigen Bläserklängen. Paul Abraham war damals der gefragteste Komponist seiner Zeit“, so Rebecca Graitl, „doch 1933 waren seine glanzvollen Jahre vorbei.“

Auf dem Foto sind Frank Wöhrmann und Penny Sofroniadou, die in Hagen in der Operette mitspielen, zu sehen. Foto: Klaus Lefebvre

Paul Abraham war jüdischer Abstammung, flüchtete vor den Nationalsozialisten anfangs nach Budapest, später in die USA. „Er hat es musikalisch nie wieder nach oben geschafft, erst seit wenigen Jahren werden seine Werke wieder gespielt“, fährt die Dramaturgin fort. Und jetzt auch in Hagen: „Wir übernehmen den Revue-Stil und die schlagerartigen Nummern“, erklärt Regisseur Johannes Pölzgutter und gesteht: „Als mich Intendant Francis Hüsers anrief und fragte, ob ich Interesse hätte, ,Die Blume von Hawaii“ zu inszenieren, hab’ ich gestutzt. Ich hatte bis dato weder von Paul Abraham noch von der ,Blume von Hawaii’ jemals etwas gehört.“

Dann habe er, sagt der aus Wien stammende Regisseur, sich die Musik bei einem Waldspaziergang auf dem MP3-Player angehört, „und nach der zweiten Nummer war ich wie angeknipst.“

Gestraffte Dialoge

Die im Original sehr ausladenden Dialoge hat Johannes Pölzgutter gestrafft, Figuren gestrichen, Szenen vereinfacht und die Operette dadurch zeitgemäßer gestaltet. Das Bühnenbild orientiert sich an den 1930er Jahren und besteht unter anderem aus stilisierten Palmen und Früchten wie Ananas.

Zum Inhalt nur so viel: Auf Hawaii, dem paradiesisch anmutenden Inselstaat , regt sich Widerstand gegen die Annexion durch die Amerikaner. Die Hoffnung der Insulaner wächst, als Prinzessin Laya (auf der Bühne von Angela Davis verkörpert) aus Europa zurück in ihre Heimat kommt. Sie soll den Prinzen Lio-Taro (Richard van Gemert) heiraten, hat sich jedoch in Kapitän Stone (Kenneth Mattice) verliebt. . .

Die Stunde der Kritikam 21. November Die Operette von Paul Abraham läuft in deutscher Sprache mit Übertexten. Die Premiere am Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, ist bereits ausverkauft, da aufgrund der Corona­-Beschränkungen nur 170 Zuschauer zugelassen sind. Es gilt Maskenpflicht. Weitere Vorstellungen finden u.a. am 21. November um 19.30 Uhr, am 31. Dezember um 15 und 19.30 Uhr, am 9., 20. und 30. Januar um 19.30 Uhr sowie am 18. Februar um 19.30 Uhr statt. Die Stunde der Kritik findet am Samstag, 21. November, im Anschluss an die Vorstellung im Theatercafé statt. Eintritt frei.

Die musikalische Leitung liegt beim 1. Kapellmeister Rodrigo Tomillo, der das Südsee-Flair mit Hawaii-Gitarre, Ukulele und Banjo aufgreift. Foxtrott-, Walzer-, Slowfox- und Jazz-Rhythmen würden den Zuschauer schnell packen, „die Melodien bleiben einem einfach im Ohr“ versichert Tomillo.

14 Musiker sitzen zwischen Trennwänden im Orchestergraben, vier Chordamen und vier Sänger aus dem Herrenchor stehen zeitweise auf Abstand auf der Bühne. Die Operette hat eine Dauer (inklusive Pause) von zweieinhalb Stunden. Die Gastronomie ist streng geregelt, nur an festen Tischen dürfen registrierte Personen auf Abstand etwas trinken.