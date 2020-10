Hagen: Ordnungsamt bekommt Verstärkung von Sicherheitsdienst

Mit den Verschärfungen der Coronaregeln steigen zeitgleich auch die Anforderungen an das Hagener Ordnungsamt. Noch deutlich mehr Bereiche müssen jetzt wieder kontrolliert werden, wie die Schließungen von Gastronomie und Kulturstätten.

Zwar stehen durch eine Umschichtung in den Abteilungen nun etwa zehn Mitarbeiter mehr zur Verfügung, die die Arbeit grundsätzlich auch bewältigen könnten, „ab der kommenden Woche setzen wir aber zusätzlich zu den 40 städtischen Mitarbeitern auf Verstärkung durch einen privaten Sicherheitsdienst“, sagt Stadt-Sprecherin Linda­ Kolms.

Präsenz auf der Straße zeigen

Dabei gehe es vorwiegend darum, in der Innenstadt und am Bahnhof (dort gilt Maskenpflicht), mehr Präsenz zu zeigen und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Außerdem können wir so die Beamten, die seit Monaten im Dauereinsatz sind, etwas entlasten“, so Kolms weiter. Da die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes keine Bußgelder verhängen können, sind sie immer in Begleitung von einem städtischen Mitarbeiter unterwegs.