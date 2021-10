Fund in Hagen

Fund in Hagen Hagen: Ordnungsamt findet Huhn in Waschmittelkarton

Hagen. Ein Huhn in einem geschlossenen Waschmittelkarton fand das Hagener Ordnungsamt auf einer Fensterbank in einer Wohnung.

Einen ungewöhnlichen Fund hat das Ordnungsamt Hagen am heutigen Donnerstag, 7. Oktober, gemacht: Bei einer Kontrollaktion stellte das Team ein Huhn sicher.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: Mann will Massenmörder Anders Breivik nacheifern

Es handelte sich um eine gemeinsame Kontrollaktion der Wohnungsaufsicht der Stadt Hagen und des Ordnungsamtes der Stadt Hagen.

Das Tier befand sich in einem geschlossenen Waschmittelkarton auf einer Fensterbank der Wohnung. In Absprache mit dem städtischen Veterinäramt wurde das Fundhuhn an eine fachkundige Pflegestelle übergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen