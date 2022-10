Hagen: Ordnungsamt löst illegale Wohnungsprostitution auf

Hagen. Zahlreiche bauliche Mängel in Immobilien, illegale Prostitution: bei einer Großkontrolle stellten Ordnungsamt und Polizei mehrere Verstöße fest.

Illegale Gewerbe, Meldestatus, Überbelegung, Zuwanderung und illegale Prostitution: Unter Federführung der Dienststelle ordnungsbehördliche Aufgaben im Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen haben der Stadtordnungsdienst, die Gewerbeaufsicht, eine Beauftragte für das Prostituiertenschutzgesetz und die Polizei Hagen in der vergangenen Woche eine gemeinsame Kontrollaktion in neun Immobilien und sechs Gewerben im Stadtgebiet durchgeführt.

Von den insgesamt 164 gemeldeten Personen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 134 überprüft. 27 Personen werden im Nachgang von Amts wegen abgemeldet, da sie nicht länger unter den bekannten Anschriften wohnen. Entsprechende Mitteilungen gehen unter anderem an das Jobcenter Hagen für die Überprüfung eines möglichen Leistungsmissbrauchs. Die Polizei Hagen unterstützt die Überprüfungen regelmäßig durch entsprechende Aufenthaltsermittlungen.

Immer wieder gibt es derartige Kontrollen in Hagen, bei denen auch Missstände aufgedeckt werden – so lebte zuletzt beispielsweise eine Familie komplett ohne sanitäre Anlagen in ihrer Wohnung.

Illegale Wohnungsprostitution aufgelöst

Von den sechs überprüften Gewerben werden nach der Kontrolle drei Gewerbe abgemeldet. Zudem kontrollierten die Behörden eine illegale Wohnungsprostitution und leiten ein entsprechendes Ahnungsverfahren ein. Eine weitere illegale Wohnungsprostitution konnte nach bereits mehrfach in dieser Wohnung durchgeführten Kontrollen aufgelöst werden. Bei der Überprüfung eines weiteren Verdachts auf illegale Prostitution hat sich dieser zwar verstärkt, konnte aber nicht eindeutig nachgewiesen werden. Der Ort wird weiterhin engmaschig überwacht.

Das auf Schutz, Prävention und Beratung ausgerichtete Prostitutionsschutzgesetz regelt die rechtliche Stellung von Prostitution in Deutschland als Dienstleistung, um die rechtliche und soziale Situation von Prostituierten zu verbessern. Nach diesem Gesetz muss die Prostitution angemeldet sein. Dabei sollen Prostituierte, die sich in einer Not- oder Zwangslage befinden oder deren nachteilige Lebensverhältnisse zur Ausübung beziehungsweise Fortsetzung der Prostitution führen, vor allem rechtlich festgeschriebenen Schutz und Unterstützung erfahren.

Zahlreiche bauliche Mängel in unbewohnter Immobilie

In einer unbewohnten Immobilie stellte das Team mehrere Mängel fest und leitete diese an die Bauordnung zur weiteren Veranlassung weiter. In dem Objekt standen die Eingangstür sowie die Fenster im Erdgeschoss offen. So konnten unbekannte Personen in das Haus gelangen und sämtliche Leitungen aus den Wänden reißen. Enervie war entsprechend vor Ort, um die Zähler abzubauen. Die zu dem Haus gehörigen Garagen standen ebenfalls offen und waren vermüllt.

Der Fußboden im Haus ist teilweise morsch, die Bodenbretter durchgebrochen und Wandverkleidungen sowie der Putz an zahlreichen Wänden und Decken drohen herabzufallen. In den Decken ist zum Teil die Armierung, eine Verstärkung von Bauteilen mithilfe von Stahleinlagen oder Geweben, zu sehen. Diese sorgt für eine höhere Tragfähigkeit von Gebäuden. Die Behörden haben die Fenster und die Eingangstür geschlossen.

