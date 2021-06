Hagen: Paare können Termin für Trauung jetzt online buchen

In der Märkischen Spezialitätenbrennerei in Dahl können sich Paare umgeben von Fässern und Destilliergefäßen jetzt in Hagen das Ja-Wort geben.

Hagen. Die Stadt Hagen hat einen Online-Traukalender eingerichtet. Wie das funktioniert - und welche Trauorte neu hinzugekommen sind.

Den Wunschtermin für die Trauung bequem von zu Hause aus buchen: Das ist ab sofort mit dem neuen Online-Traukalender der Stadt Hagen unter https://traukalender.hagen.de/ möglich. Unter dem angegebenen Link erhalten die heiratswilligen Hagenerinnen und Hagener Informationen über die verschiedenen Hagener Trauorte sowie eine Übersicht über die freien Termine.

Dort kann das zukünftige Brautpaar den Wunschtermin bis zu zwölf Monate im Voraus reservieren. Auch für das laufende Jahr 2021 stehen noch freie Termine zur Verfügung. Im Anschluss an die Reservierung wird automatisch eine vorläufige Bestätigung erstellt, sobald die Daten im Standesamt Hagen eingegangen sind. Mit der Reservierungsbestätigung wird auch der Hinweis verschickt, schnellstmöglich die Ausweisdokumente per Direktkontakt unter https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb_32/fb_32_08/fb_32_0801/eheschliessungen.html oder per Einwurf in den Briefkasten im Eingangsbereich des Rathauses I, Rathausstraße 11, beim Standesamt einzureichen. Der Termin wird zunächst nur drei Wochen frei gehalten. Der Standesbeamte oder die Standesbeamtin teilt dem Paar dann mit, welche Unterlagen zur Anmeldung einer Eheschließung noch benötigt werden.

Neue Trauorte im Hagener Süden

Individuelle Absprachen zum Anmeldezeitraum oder zur Verschiebung des Trauortes beziehungsweise des Trautermins sind nach Absprache mit dem Standesamt unter der E-Mail standesamt@stadt-hagen.de möglich. Zwei Tage vor dem Trautermin wird dem Brautpaar eine automatisch generierte Erinnerung zugeschickt. Diese enthält auch einen aktuellen Hinweis auf die bestehende Corona-Lage, zum Beispiel zu der maximal zulässigen Personenanzahl bei der Trauung.

Ob das Schloss Hohenlimburg, das Freilichtmuseum Hagen oder das Wasserschloss Werdringen - Hagen bietet eine Vielzahl besonderer Trauorte an. Neu hinzukommt der Hagener Süden: Hier können sich Paare in der Märkischen Spezialitätenbrennerei in Dahl sowie in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Dahl und Rummenohl das Jawort geben.

